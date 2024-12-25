管浩鳴冀社聯回歸研究減批判　安老須善用內地資源

香港社福界心連心大行動主席管浩鳴接任社會服務聯會執委會主席後，一人執掌兩個龍頭組織。管浩鳴接受《am730》專訪時表示，社聯過去曾涉未必與社福相關的政治議題，且立場較批判性，未來會回歸研究分析，並向政府反映業界聲音，強調政府與社福界是拍檔。他又指出，安老是未來社福界一大挑戰，需研究善用內地資源，例如在深圳興建港方營運的院舍。 記者︰曾偉龍 身兼香港社福界心連心大行動董事會主席的社會服務聯會執委會主席管浩鳴日前接受《am730》訪問時表示，兩個團體的工作即使有重疊亦不要緊，可以一起做，做到兩隻翼齊飛，社聯扮演類似商會功能，團結業界，與外國交流，亦會進行政策倡議，未來可保持此角色；心連心則是服務整體業界的平台，聯合內地、香港的官商民資源。

管浩鳴冀社聯勿政治化議題 管浩鳴又主動反駁過去有指心連心「食社聯」的揣測，「唔會自己食自己」，強調作為主席，不能自把自為，將給予方向，強調不希望改變社聯方向，但社聯需要理性處事，不要將議題政治化。他解釋，社聯過去曾涉及某些政治議題，未必與社福議題完全有關，立場亦較批判性，而社聯未來會繼續收集業界意見，「唔想批判性，我本身係牧師，最緊要商量，聽對方嘅聲音」。 明年下半年離任的社聯行政總裁蔡海偉曾於2019年6月聯署要求暫緩修訂逃犯條例，同年11月再聯署要求獨立調查反修例事件，被問及招聘新任行政總裁時會否避免有類似言行或背景的人士，管浩鳴表示，社聯非政治團體，不應在社聯層面處理與社聯和業界無關的事，「（有關言行）容易俾人有聯想，或者鼓勵其他社工、社聯會員（參與政治活動），就唔好……社工係『北斗星』，令社會安定，Stir up（攪亂）、愈炒就愈死」，而未來人選需要綜合考慮，社聯將通過遴選，料數個月內完成。

倡社聯研未來社福資源短缺 他強調，社聯會繼續政策倡議工作，但他稱現時社會上有人抱持一種政府必須幫助弱勢人士的心態，「社會冇欠咗佢……如果你有個心態係entitlement（有權擁有）嘅，就唔係咁好啦，而家有個心態係咁，窮人係好惡」，希望社福界倡議時保持理性，受助人亦需要感恩。他又希望政府明白社福界提出倡議並非是與政府敵對，「同你個金主敵對？傻架咩？」 管浩鳴又希望社聯回歸研究分析，例如研究業界結構和如何解決社福界未來困難等。他認為，香港人口老化，未來老人人口逾200萬人，社福開支上升，稅收減少已成定局，財政困難必須要解決，社福界不應只把問題拋給政府，亦要作出研究，形容社福界與政府是拍檔，「一齊去搞」。

管浩鳴 ︰資源需集中投放 至於如何解決資源問題，管浩鳴表示，政府資源有限，社會需要無限，故只能集中幫助有需要的群體，否則資源派得太散，不見效用，舉例「生果金」現時不作入息審查，但同樣的一千多元對基層人士和富裕階層的幫助差天共地，而兩元乘車優惠更與政府鼓勵60歲再就業的立場相違背。 安老設施更是未來大挑戰，管浩鳴認為，香港可善用內地的資源，最理想是在深圳設立香港社福機構經營的院舍，但使用內地法規和可聘用內地人手，安老成本對比香港會低很多，建議政府暫時可放寬「廣東院舍照顧服務計劃」的3年規限，鼓勵長者參與。