管浩鳴：公屋制度衍生「躺平主義」 「人生贏家」思想偏離原定功能

立法會議員管浩鳴表示，本港公屋制度仍面對着嚴重的不公平，需要優化。他批評不乏「各顯神通」隱瞞收入和資產以擠入門檻者，懲罰起不到阻嚇作用，對依法納稅努力供樓的市民不公平，令「躺平主義」應運而生，取得公屋有如「人生贏家」的思想更是偏離公屋所設定的功能，從而導致政府錯誤決策，讓深層次矛盾升級。 恐致政府錯誤決策 深層次矛盾升級 管浩鳴周三於《明報》撰文，指出公屋租金與市場脫節帶來問題，租金過低會導致資源配置不均，使等待公屋的人群增加，亦會缺乏激勵性，令一些租戶長期佔用公屋資源，而不願意遷出或尋找其他住房選擇，進一步加劇公營住房短缺問題。

他批評收入超過一定水平的住戶須交納1.5倍至雙倍租金，但普遍二、三千元月租也遠低可以承受的市價水平。「一般香港人還在辛苦供樓，而同樣收入甚至收入高過你的人，卻在享受你的納稅福利，這又是否符合公平原則？」 「各顯神通」隱瞞收入資產 懲罰難阻嚇 另他指巨大利益吸引了龐大的泡沫偽需求，不乏「各顯神通」隱瞞收入和資產以擠入門檻者，惟蓄意虛報懲罰最高僅是罰款5萬元及監禁6個月，起不到阻嚇作用。一旦取得公屋，即使住戶暴露其真實收入和資產水平，也可繼續佔有資源。若採取逼遷行動標準太高，阻嚇作用是聊勝於無。