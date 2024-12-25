管浩鳴︰公眾只會接受坐完監的陳同佳　暫居深山對社會最好

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳目前仍居深山，一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴，經常被外界指責他包庇對方。管浩鳴接受《am730》訪問時表示，大家只會願意接受在台灣服刑出獄的陳同佳，「一日未經過呢個洗禮，就唔使諗喇」，現時讓陳同佳暫居深山，是對社會最好，假如陳同佳回到屋邨居住，「嘈到拆天都似」。
記者︰曾偉龍
陳同佳自2019年出獄後一直隱居深山，未能住台灣自首。管浩鳴在專訪中向《am730》表示，陳同佳自首意願不變，一直居於深山，足不出戶。對於外界一直指責他包庇陳同佳，管浩鳴說自己沒有包庇陳同佳，對此感到沒有辦法，「大家要點講都冇計，明白嘅人就會明白」。
陳同佳暫居深山屬緩衝做法
他解釋，社會只會願意接受陳同佳到台灣服刑，刑滿後重新做人，「一日未經過呢個洗禮，就唔使諗喇」，故安排陳同佳暫居深山，是陳同佳可到台灣自首前的緩衝做法，對社會最好，假如讓陳同佳投身社會工作，或者回到屋邨居住，「嘈到拆天都似，而家佢住深山咪幾好囉」。
管浩鳴又指，陳同佳和潘曉穎都是聖公會學校的學生，理解潘媽媽的情緒，但他並無包庇陳同佳，只是希望協助願意陳同佳回到台灣自首，接受一場公平的審訊，然後由法庭給予一個公平的刑罰，「對我嚟講就係咁簡單」。
管浩鳴︰陳同佳想坐監但無機會
他又說，台灣當局亦對陳同佳不公道，因為陳同佳沒有抵賴沒有殺人，他希望到台灣坐監，為自己的錯誤承擔責任，卻沒有機會做到，而他現時久居深山，處境亦不佳，「唔想害多條人命，如果冇人理佢，或者逼佢返去，佢癲咗，跳咗樓，咁點呢？」他又慨嘆，「諗住叫佢自首難啫，勸到佢自首，番去仲難過自首，冇諗過卦」。