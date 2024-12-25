管浩鳴︰公眾只會接受坐完監的陳同佳　暫居深山對社會最好

觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳目前仍居深山，一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴，經常被外界指責他包庇對方。管浩鳴接受《am730》訪問時表示，大家只會願意接受在台灣服刑出獄的陳同佳，「一日未經過呢個洗禮，就唔使諗喇」，現時讓陳同佳暫居深山，是對社會最好，假如陳同佳回到屋邨居住，「嘈到拆天都似」。

記者︰曾偉龍

陳同佳自2019年出獄後一直隱居深山，未能住台灣自首。管浩鳴在專訪中向《am730》表示，陳同佳自首意願不變，一直居於深山，足不出戶。對於外界一直指責他包庇陳同佳，管浩鳴說自己沒有包庇陳同佳，對此感到沒有辦法，「大家要點講都冇計，明白嘅人就會明白」。