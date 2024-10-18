簡樸房標準出爐 面積樓底設下限 廁所要裝抽氣扇 李家超：僅過渡措施 不希望有人因此無家可歸

新一份施政報告前日出台，房屋政策仍最受社會關注，當中以「簡樸房」取締劣質劏房續惹熱議。當局昨再就簡樸房政策作解說，並公布更多細節，包括簡樸房的樓底高度、獨立廁所的要求，並需要符合消防、結構安全及通風標準。當局料明年第四季開始為劏房登記。特首李家超稱，最快明年就取締劣質劏房完成立法，而相關刑罰或以2年監禁為起點，稱法例須具阻嚇性，又強調簡樸房僅屬過渡措施。有市民擔心限制「簡樸房」面積或令租金上升，變相將劏房戶「掃出街」。

香港現時約有11萬劏房戶，日後達到要求的「劏房」可登記獲取認證為「簡樸房」。財政司副司長黃偉綸昨午聯同房屋局長何永賢、房屋局常任秘書長羅淑佩等官員解說政策。何永賢指，簡樸房標準包括面積最少有8平方米；樓底高度，由樓面量度至任何橫樑的底部不少於2米、由樓面量度至天花不少於2.3米；須有獨立廁所、機械通風設施；不可使用明火煮食設備，如需明火煮食，須設符合防火要求的獨立圍封廚房；安裝有認可獨立水錶及電錶；消防安全方面，須有足夠闊度的走廊、防火門及耐火間隔牆。並於樓宇單位的公用走廊或地方設滅火筒及獨立火警偵測器，於每間簡樸房設獨立火警偵測器。 黃偉綸表示，政府定下「簡樸房」的稱呼，是希望讓公眾清楚容易理解，「簡樸房即是簡單、樸實，劏房太負面，對居民未必太理想。」並強調，「我們不覺得改名可以解決問題，這永不是我們的意圖」。他又指，「簡樸房標準只有下限，沒有上限。」因此若單位符合最低標準，均可登記並通過認證，成為簡樸房。



登記後設12至24個月寬限期 至於立法時間表方面，黃偉綸指，劏房出租制度諮詢會於今年12月至明年2月展開，爭取明年通過法例；料同年第四季起為劏房做登記，建議為期12至18個月，並同步接受簡樸房認證申請，已登記的單位可在登記期完結後，獲建議為期12至24個月的寬限期，以達致簡樸房標準。他稱全部登記都要經認證，強調是「登記簡單快捷、非繁複，不會年年做，可能只會幾年後做確認」，不會對業主構成大負擔。 何永賢補充，登記期結束後，政府會按整體公屋供應，決定何時針對哪些違法劏房單位採取執法行動；刑事責任包括入獄，業主須承擔責任，並不涉及租客。她強調執法不能操之過急，「引起住戶恐慌甚至流離失所，唔係我們希望見到」。



李家超：望公屋容納所有市民 特首李家超昨出席施政報告聯合電台節目，回應市民提問。有從事裝修工作的市民指，現時住在月租2,500至3,500元劏房的獨身者已經「頂唔順」；擔心如果政府限制「簡樸房」面積，獨身或有經濟困難人士可能無法租到5,500元的單位如同「掃佢哋出街」，更反問政府「係咪要佢哋去麥當勞過夜」。 李家超回應指，現有11萬戶劏房戶中，約四成有資格申請公屋，另有兩成在未來成為香港永久居民，有機會申請公屋；長遠政策是通過公屋容納所有市民，提供公屋和私宅讓市民選擇。他強調，「簡樸房係過渡性措施，政府都唔希望有人因此無家可歸」，當局會協助特別個案找到居所。他又指，法例須具阻嚇性，而刑罰或以2年監禁為起點，甚至3年。