簡樸房規管制度今年內立法 登記期一年 3年寬限

政府向立法會提交簡樸房規管制度最新建議方案，作多項細節優化，登記期訂為1年，並建議登記期完結後設3年寬限期；同時亦放寬合規格窗戶要求，如果劏房窗戶面向天井，而天井最低層有出入口，亦會視為符合最低標準。房屋局指，目前是下半年向立法會提交條例草案，爭取今年內完成立法，最快年底或明年初推出登記制度。 「簡樸房」的內部樓面面積最低要求維持最少8平方米；樓底淨高度由樓面量度至天花板最少為2.3米，而由樓面量度至任何橫樑的底面則最少為2米；入口須設有自掩防煙門，並與間隔牆、室內走廊兩旁的牆壁，均須具有不少於一小時的耐火時效。

新建議方案指，若現有劏房窗戶面向四邊圍封的天井，天井最低層設有進出口，也可視為滿足簡樸房標準；政府就可開啟窗戶的窗玻璃面積新增要求，須不少於0.1平方米(例如長和闊分別為33及30厘米)。為確保提供合理的通風及照明，簡樸房亦須設有人工照明系統及每小時換氣不少於5次的機械通風設施，並須使用室外空氣作換氣，另須有獨立水電錶。 登記期正式建議訂為12個月，寬限期則建議為登記期完結後的36個月。房屋局指，即業主有4年時間，適應新的規管制度，以及讓不合標準分間單位住戶尋找其他租盤搬遷。符合租務管制下，分別兩年首租期和兩年次租期的租住權保障。房屋局的文件亦提及，日後條例草案會訂明，在寬限期屆滿前6個月(即寬限期第30個月之後)，已登記但未取得認證的分間單位業主，不可再訂立新租約，違者最高罰款10萬元及監禁兩年。至於未完結租約則會視為終止，營運者須向租客賠償3個月租金或相等於餘下租期的租金(以較低者為準)。