簡樸房諮詢下周一屆滿　民建聯憂向街窗規定難滿足或減供應

「簡樸房」規管制度諮詢下周一（10日）完結，告別劏房行動召集人鄭泳舜及其他民建聯立法會議員陳學鋒和陳勇昨（3日）向「解決劏房問題」工作小組提交對「簡樸房」規管制度的綜合意見書。鄭泳舜指出，不少劏房業主憂慮現時要求至少有一扇可開啟並須面向街道的窗戶建議，對改裝現有劏房單位有困難，或令相關單位供應減少。

鄭泳舜倡設「簡樸房」示範單位

鄭續指，現有劏房業主未能完全掌握合規「簡樸房」的標準情況，提出不同程度的憂慮，建議當局設「簡樸房」示範單位，並參考市建局「樓宇復修資源中心」，為新制度設立綜合諮詢平台，以讓業主、租客因應有關規管制度的實行而產生的問題。