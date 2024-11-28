簡樸房｜劏房8月租金按月升3%創近3年高　佘慶雲料規管後租金勢暴升

「簡樸房」諮詢下周一（2日）展開，差估署最新公布，8月份劏房租金中位數為5,600元，每平方米租金更達461元，創2022年2月以來新高。香港業主會會長佘慶雲相信，「簡樸房」規管出爐後，不少經營者退出市場，未來劏房租金肯定暴升。關注基層住屋聯席成員區綺穎亦指，知悉近期有業主加租，擔心部分原露宿者因無法貴租「回流」街頭，籲政府設「起始租金」。 記者︰曾偉龍 政府解決劏房問題工作組今年8月向特首李家超提交報告，令市場關注政府取締劣質劏房的措施。差估署公布最新8月份劏房租金中位數水平，全港劏房租金達到5,600元，為2022年有紀錄以來最高，每平方米租金則為461元，按月增加3.4%，亦是2022年2月以來新高。其中九龍區每平方米租金達431元，按月增2.6%，亦是2022年2月以來最高。

中西區每平方米租金為646元，按月升14.9%，為全港最高，數字亦為2022年有紀錄以來最高，排第二的灣仔區相關租金為615元，按月跌3.6%，第三名是沙田，每平方米租金為584元，按月升8.6%。 佘慶雲料成本增供應減租金不斷升 香港業主會會長佘慶雲表示，未來劏房和細單位租金均會一直上升，簡樸房規管尚未落實，已有不少劏房經營者因擔心罰則或清空全部劏房作裝修的操作難度大，決定退出劏房市場，即使願意改建劏房，「6間變4間，（裝修費）15萬至18萬（元）一間，4間係60萬（元），羊毛出自羊身上」，供應減少，成本增加，劏房租金只會不斷向上。

他預告，劏房供應減少後，部分租客唯有改租細租盤，帶動細盤租金上向，而現時網上已有九龍區的220呎劏房租盤叫租15,800元，超出一般劏房水平，預料未來或成普遍現象。他又批評，若政府設「起始租金」，將令業主「計唔掂數」退出市場，令「簡樸房」數目大減。

關注基層住屋聯席︰「簡樸房」租金肯定較高 關注基層住屋聯席成員區綺穎則指，租金上升牽涉不同因素，而自解決劏房工作組8月份向特首提交報告後，知悉有少量個案的劏房業主已率先加租，而未來「簡樸房」租金肯定會較現時劏房為貴，當加租幅度愈來愈大，打擊基層街坊生計。

她亦擔心，坊間不少業主未能滿足「簡樸房」消防和水電錶等相關規定，最終被取締的劏房數字或會超過政府估算的三分之一，或令劏房戶無家可歸。她希望，政府為「簡樸房」設立「起始租金」，保障合理租金水平，亦擔心部分無家者「上流」板間房後，因「簡樸房」租金過高，被逼「回流」街頭。