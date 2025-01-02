簡樸房｜料近8萬個單位執修後可符規例 何永賢爭取年內完成立法

何永賢表示，當局正就「簡樸房」規管制度進行諮詢，當諮詢工作在2月10日結束後，會整理及分析意見，盡快向立法會提交相關條例草案，爭取在年內獲得通過。

房屋局局長何永賢在《南華早報》撰文表示，政府有決心解決劏房問題，亦是房屋局的首要任務。她表示，當局正就「簡樸房」規管制度進行諮詢，當諮詢工作在2月10日結束後，會整理及分析意見，盡快向立法會提交相關條例草案，爭取在年內獲得通過，預計最快由今年第4季開始，為現存分間單位進行登記。

市場上約33000個需進行較大規模改建以滿足「簡樸房」最低標準

何永賢在文章表示，自從簡樸房規管建議方案出爐後，不論本地或外地媒體都非常關注。她解釋說根據政府最近完成的深入調查，現時在市場上的約11萬個分間單位，粗略估計約有3成，即約33000個需進行較大規模改建以滿足「簡樸房」最低標準，而餘下約7成，即約77000個分間單位，預計透過較簡單的執修便可以符合相關最低標準，長遠來說仍會有超過7成分間單位，即約80000個仍在市場以「簡樸房」的形式出租。