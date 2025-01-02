簡樸房｜料近8萬個單位執修後可符規例 何永賢爭取年內完成立法

房屋局局長何永賢在《南華早報》撰文表示，政府有決心解決劏房問題，亦是房屋局的首要任務。她表示，當局正就「簡樸房」規管制度進行諮詢，當諮詢工作在2月10日結束後，會整理及分析意見，盡快向立法會提交相關條例草案，爭取在年內獲得通過，預計最快由今年第4季開始，為現存分間單位進行登記。
市場上約33000個需進行較大規模改建以滿足「簡樸房」最低標準
何永賢在文章表示，自從簡樸房規管建議方案出爐後，不論本地或外地媒體都非常關注。她解釋說根據政府最近完成的深入調查，現時在市場上的約11萬個分間單位，粗略估計約有3成，即約33000個需進行較大規模改建以滿足「簡樸房」最低標準，而餘下約7成，即約77000個分間單位，預計透過較簡單的執修便可以符合相關最低標準，長遠來說仍會有超過7成分間單位，即約80000個仍在市場以「簡樸房」的形式出租。
她又說，連同約30000個「簡約公屋」在內，未來5年，即2025/26至2029/30年度，總體公營房屋供應量將達189000伙，較本屆政府上任時的5年期，即2022/23至2026/27年度增加約8成。加上約21000個過渡性房屋單位供應，亦有助填補公營房屋短期供應的缺口。她說鑑於未來幾年公營房屋供應將大幅增加，越來越多符合資格的分間單位住戶，將入住公營房屋，市場對分間單位的需求會漸漸下降。
至於「籠屋」、「棺材房」、「太空艙」等，何永賢認為坊間存有誤解，表示有關床位已受現行《床位寓所條例》規管，民政事務總署轄下牌照事務處會繼續加強針對這些處所的巡查執法，去年9月已經有兩宗執法個案，因此當局並不建議將這些處所納入「簡樸房」規管範圍，以免重複規管。
原文刊登於 香港電台