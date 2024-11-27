簡樸房｜示意圖曝光12.2起諮詢　違例者倡最高罰款30萬囚3年

文件表示，若業主或「二房東」在認證制度下出租不合標準的劏房單位，將須負上刑事責任；如果有人提供虛假資料或作出虛假陳述，則最高可被罰款1萬元及監禁3個月。房屋局亦會研究對持續違法出租時間愈長的個案，施加較高罰則的可行性。

此外，當局指經平衡不同持份者的意見和有關數據後，建議「簡樸房」內部樓面面積最少要有8平方米，基本上可提供空間設置單人床或碌架床、獨立廁所、通風窗戶和基本起居空間等，而且樓底高度最少要有2.3米，以杜絕「閣樓房」和「樹屋」等不適切居所。

最快 明年第四季起為劏房登記

政府計劃在明年上半年向立法會房屋事務委員會總結收到的意見，以及交代「簡樸房」規管制度的最終方案，並會盡快向立法會提交條例草案，爭取明年內獲立法會通過。政府預料最快明年第四季起，為現存劏房進行登記，並同步接受「簡樸房」認證申請。