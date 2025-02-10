簡樸房｜諮詢期今結束 收近2200份意見書

「簡樸房」規管制度建議方案諮詢期今日(10日)結束。房屋局表示，截至下午6時，收到合共近2,200份相關意見，包括約1,600份採用六款內容大致劃一的範本意見書，主要來自電郵及信件等渠道。局方指，會全速整合就「簡樸房」規管制度所收到的意見，並盡快向立法會房屋事務委員會作總結和就規管制度的最新建議方案徵詢意見，隨後向立法會提交相關條例草案以爭取在今年內通過法例。

房屋局表示，在完成立法程序後，房屋局會為現存「劏房」進行登記，並同步接受「簡樸房」認證申請。完成登記的分間單位業主將獲寬限期，讓業主有合理時間與租客商討租賃安排，以及改建其分間單位以符合「簡樸房」的最低標準。

局方又指，因應市場上「簡樸房」的新供應，以及公共租住房屋、「簡約公屋」、過渡性房屋等的供應出現，在登記期結束後，政府會有序地就違法出租不合標準分間單位採取執法行動，逐步取締劣質「劏房」。為確保日後受執法行動影響的分間單位住戶不會流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，亦會靈活調配其他房屋資源予有需要的住戶。