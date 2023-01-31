簡約公屋不附冷氣機省2億 何永賢料租戶5年較住劏房慳21萬租金

政府昨開放一個面積330方呎、供4至5人入住的示範單位，供立法會議員和傳媒入內參觀。據記者現場所見，入屋即為客飯廳，仍可貼牆放置梳化、餐枱和層架。單位有獨立洗手間，但空間較狹窄，熱水爐和花灑頭置在座廁上方，住戶沖涼時會淋濕座廁。洗手間旁則設開放式煮食空間，設鋅盆、放置單頭電磁爐後，仍可放置洗衣機和雪櫃。單位另一半位置為睡眠區，面積足夠放一張雙人床和一張碌架床，但只能用布簾分隔各自空間。雙人床旁有空間放小書枱，書枱旁可放小矮櫃。

政府進一步敲定「簡約公屋」細節。根據最新設計，「簡約公屋」單位的室內樓面面積介乎約140至330方呎，位於市區及新市鎮的項目將提供較多大單位。

房屋局長何永賢指，會為每個單位提供電熱水爐和抽氣扇，但不提供冷氣機。屋邨會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用。當局亦計劃邀請日後的營運機構為居民提供合適的基本服務，例如零售、自助洗衣、溫習室、活動室、休閒和社區服務等。

輪候傳統公屋3年或以上人士將合資格入住簡約公屋，房委會將主動發信邀請，以家庭為優先。入住簡約公屋者可繼續保留輪候傳統公屋位置和資格，但不會再有租金津貼。何永賢以現時劏房和簡約公屋租金中位數推算，劏房戶入住簡約公屋後，每月可節省3,500元，5年所省金額可達21萬元。