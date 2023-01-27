簡約公屋市區選址曝光 距啟德站僅10分鐘路程

據傳媒引述消息指，房屋局最快下周公布4幅簡約公屋的新選址，當中至少3幅位處市區。位處啟德的地皮距離港鐵啟德站僅10分鐘步距；柴灣常安街的停車場地皮步行至附近港鐵站亦只需10至15分鐘；另一幅地皮位於觀塘「三彩」，即彩盈邨、彩福邨、彩德邨附近。

市區單位料佔半數

位處市區的簡約公屋單位數目將佔整體簡約公屋單位的一半，即有約1.5萬個單位。房屋局擬最快下月到立法會交代詳情。

房屋局去年11月曾公布首批簡約公屋選址，4幅地皮全數位於新界，包括屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園，以及上水蓮塘尾。屯門兩個選址面積較細，但交通較便利；元朗和上水選址則較偏遠。

簡約公屋較過渡屋更抵

財政司副司長黃偉綸昨在《大公報》撰文，稱明白外界關注簡約公屋的造價，重申簡約公屋和過渡性房屋的造價相若，部分簡約公屋的造價甚至更低。過渡房屋每個單位造價為55萬元，與一些3至4層高的「簡約公屋」平均造價相若，部分有16至18層高的簡約公屋，需要額外建地基、加固結構和增加機電設施等，單位造價約為68萬元。

他稱，稍後將交代簡約公屋市區用地的選址，強調簡約公屋的實際價值不能單以金錢來衡量，對於有迫切住屋需要人士，簡約公屋的意義勝過千言萬語。他又透露，房屋局長已跟運輸署及巴士公司積極溝通，相信有方案便利居民出入。