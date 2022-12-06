簡約公屋扣外部成本每伙造價68萬 何永賢︰與公屋相若

就建3萬簡約公屋單位，當局擬向立法會申請，設計和建築工程費用撥款267.9億元，當中涉及基建工程的估計費用要約6億元；用於營運簡約公屋及聘用額外人手推展項目的開支則分別約為44億元及3億元。坊間將267.9億元除3萬單位計，每個單位平均成本為89萬元。

政府未來5年將建3萬伙「簡約公屋」，坊間關注到這些臨時單位每個平均造價約89萬元，成本過高。房屋局長何永賢昨表示，不應以整體造價267.9億元計算每個簡約公屋單位成本，扣除「建築物外部成本」，建築物本身總造價約為200億元，以此計算合共約3萬個單位，每個單位造價約68萬元，與現時每間公屋相若。

屯門青麟路擬建16至18層高

立法會房屋事務委員會昨討論計劃，何永賢透露，政府已物色4個選址分別位於屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園，以及上水蓮塘尾合共提供一萬個單位。當中屯門第3A區將建16至18層高單位，而元朗攸壆路建議興建3層，並研究部分可否建4層高。

多名議員批評當局申一筆過撥款但未有詳細造價和選址詳情，亦有指政府選址偏遠。實政圓桌田北辰指，元朗同心村過渡性房屋整體入住率僅僅過半，只計算輪候公屋市民，入住率僅四成，形容反應慘淡，擔心位於新界的簡約公屋，入住率同偏低。

何永賢強調，造價不是簡單除數，整體造價部分屬「建築物外部成本」，包括因簡約公屋佔地面積相對較一般過渡房屋大，周邊亦需進行較多渠務工程。她指扣除相關成本，興建樓層較少的簡約公屋，每個單位造價約是55萬元，與過渡房屋相若；如興建16至18層高較高樓層的簡約公屋，要考慮風力、結構、地基等問題，每個單位約要68萬元，與傳統公屋每個單位要65萬元相若；並稱簡約公屋4至5人大單位比例較過渡房屋高。她補充簡約公屋使用組裝合成法，在營運後也有剩餘價值，建築署會審視有甚麼組件能重用。

她又指，正物色其餘單位的3、4塊用地，包括在九龍和香港地段，爭取下月內工務小組委員會討論時一併公布，又強調簡約公屋需要短時間內完成，一筆過撥款加快推進項目，分拆申請撥款難以達到效果。