簡約公屋明年起落成 輪候公屋降至4.5年

基層市民入住公屋遙遙無期，特首李家超昨新一份施政報告時透露，早年造地建屋步伐較慢，在政府不懈努力下，公營房屋落成量已開始逐步扭轉「頭輕尾重」的情況。因造地建屋需要一定時間，為填補這幾年的短缺空白，2022年宣布推出創新的3萬個「簡約公屋」單位，減少公屋綜合輪候時間。措施已有成效，連同「簡約公屋」在內，未來5年(2025/26至2029/30年度)總體公營房屋供應量將達18.9萬伙，較本屆政府上任時的5年期(2022/23至2026/27年度)，增加約八成。過去兩年，公屋平均輪候時間下降，由高峰6.1年降至5.5年。隨着「簡約公屋」於明年起陸續落成，公屋綜合輪候時間可在2026/27年度共減少一年半，降至4.5年。

他又指，在上任時提出的「提前上樓計劃」至今已為超過2,000個家庭提前5至9個月上樓，預計在2027/28年度及之前，共有另外約1萬個單位可提早上樓。此外，房委會正進行11個重建計劃，今年內會公布重建彩虹邨的研究結果和細節，明年會公布西環邨及馬頭圍邨的重建方案。

讓市民上樓，最重要有充夠土地供應，他又指，根據最新預測，未來十年由政府主導的項目中，可提供作發展的土地（即「熟地」）達約3,000公頃。政府在批售土地時，會考慮市場變化。