簡約公屋租金同區新公屋九成 107方呎單位或月租僅570元

為改善市民上公屋前面對惡劣居住環境，《施政報告》提出未來5年興建約3萬個簡約公屋單位，房屋局指，簡約公屋的租金會與傳統公屋掛鈎，初步考慮訂為同區新落成公屋租金的九成，預計月租約為570至2,650元。

房屋局向立法會提交文件，指簡約公屋的設計將以傳統公屋為基礎，有獨立洗手間、淋浴間和煮食空間。每個單位均配備冷氣機和熱水爐等基本設備，屋邨會預留空間作休憩及居民互助之用。與傳統公屋一樣，簡約公屋將提供不同大小單位，包括供4至5人入住的大單位。而租金會與傳統公屋掛鈎，初步考慮定為同區新落成傳統公屋租金的九成，即預計約為570至2,650元。

政府考慮透過協作模式，招標邀請有經驗的機構營運，管理及日常維修保養簡約公屋，機構需按照政府訂立的準則編配單位、與租戶簽訂租約及處理租務事宜；制定和執行租戶遷出計劃，協助和安排租戶搬遷；以及按個別租戶的需要提供服務轉介或其他支援，並會為租戶和社區提供適切的社會服務。政府會在明年第一季向立法會申請撥款，推動簡約公屋興建。