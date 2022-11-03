簡約公屋租金同區新公屋九成 107方呎單位或月租僅570元

為改善市民上公屋前面對惡劣居住環境，《施政報告》提出未來5年興建約3萬個簡約公屋單位，房屋局指，簡約公屋的租金會與傳統公屋掛鈎，初步考慮訂為同區新落成公屋租金的九成，預計月租約為570至2,650元。
房屋局向立法會提交文件，指簡約公屋的設計將以傳統公屋為基礎，有獨立洗手間、淋浴間和煮食空間。每個單位均配備冷氣機和熱水爐等基本設備，屋邨會預留空間作休憩及居民互助之用。與傳統公屋一樣，簡約公屋將提供不同大小單位，包括供4至5人入住的大單位。而租金會與傳統公屋掛鈎，初步考慮定為同區新落成傳統公屋租金的九成，即預計約為570至2,650元。
政府考慮透過協作模式，招標邀請有經驗的機構營運，管理及日常維修保養簡約公屋，機構需按照政府訂立的準則編配單位、與租戶簽訂租約及處理租務事宜；制定和執行租戶遷出計劃，協助和安排租戶搬遷；以及按個別租戶的需要提供服務轉介或其他支援，並會為租戶和社區提供適切的社會服務。政府會在明年第一季向立法會申請撥款，推動簡約公屋興建。
施政報告提出簡約公屋，政府會利用短期內未有發展計劃的官地和私地，以標準簡約設計及組裝合成法，快速建成簡約公屋。簡約公屋面積約10至31方米(約107.6至333.7方呎)的單位。主要讓已輪候傳統公屋逾三年人士入住，家庭優先。入住人士可繼續保留輪候傳統公屋的位置。5年推出3萬個單位，首批1,000個預料2024/25年落成。
文件又提到「公屋提前上樓計劃」，房委會已確定9個公屋項目的部分單位，可分階段提早落成，涉及約1.4萬個單位；當中8個項目共1.2萬個單位在2023/24至2027/28年度落成，相比整個發展項目的落成日期提早約3至18個月。視乎進一步研究和設計發展，初步估計另外6個公屋項目(涉約1.2萬個單位)及一些尚未進入可行性研究階段的項目，將來亦有可能分階段提早落成。
房委會亦會進一步提前「預配即將落成公屋計劃」的落實時間，現時新公共屋邨獲發俗稱「入伙紙」的佔用許可證，由3個月前提早至6個月前，預先將單位編配給公屋申請者，讓申請者能盡快上樓。