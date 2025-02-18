簡約公屋第二期提供5千單位 下周一接受申請 逾半屬啟德項目月租1310元起

簡約公屋第一期的兩個項目料於今年上半年陸續入伙。房屋局昨公布，簡約公屋第二期將於下周一起接受申請，4個可供申請的項目包括啟德世運道第一期、屯門青福里、觀塘順安道和上水彩園路，提供約5,060個單位，租金介乎860至3,270元不等，預計今年第四季陸續入伙。 第二期可供申請的4個項目中，戶型包括1至2人、3至4人和4至5人，合共提供5,060個單位。其中啟德世運道第一期佔總體58.7%，共2,970伙，當中約2,420伙為1至2人單位，月租介乎1,310至2,990元。項目鄰近港鐵啟德站，約5至7分鐘步行距離。 另一個項目為屯門青福里，距輕鐵青松站約2分鐘路程，鄰近屯門醫院。提供約1,850個單位，月租介乎860至1,990元，屬租金最便宜的項目。

舊校舍配套多料具吸引力 至於觀塘順安道和上水彩園路的項目，均由舊校舍改建而成。前者提供約130個單位，租金介乎1,360至3,270元，屬租金最高的項目；距順天巴士站約5分鐘路程。上水的項目則提供約110個單位，租金介乎1,020至2,320元；交通配套方面，距港鐵上水站約5分鐘路程，巴士或小巴總站約10至12分鐘路程。 房屋局副局長戴尚誠解釋，該兩個項目由舊校舍改建，單位最大面積達35平方米，較啟德和屯門的組裝合成單位的32平方米大，故租金亦相對較高。該個項目樓底較高，附近套配亦較多，相信此類形式改建的簡約公屋具一定吸引力。

申請資格方面，輪候傳統公屋3年或以上，家庭申請者可優先申請，有意申請者在下周一至下 月17日交妥表格可獲優先處理。局方將寄出逾7萬封信予合資格人士。至於第一期已交申請表者，將自動撥入第二期申請，毋須再遞申請表。今次申請亦設「加分制」，例如「家有初生」可額外加20分等。成功獲編配單位的申請者將於今年中起陸續收到房屋局通知。



簡約公屋第二期詳情 (資料來源：房屋局)

元朗攸壆路項目下月入伙 簡約公屋第一期的兩個項目，包括元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，共4,400個單位，截至本月中共收到約1.42萬份申請，局方形容反應踴躍。房屋局長何永賢表示，元朗攸壆路項目下月底入伙，將每日安排約100戶收樓，料5月底可全部入伙；牛頭角彩興路則料6月底開始入伙，8月可全部入伙。就公屋輪候時間方面，何永賢料兩個項目對縮短公屋輪候時間有些微幫助；又料隨著更多簡約公屋項目入伙，變化會更明顯。 公屋聯會總幹事招國偉向本報指，第二期4個項目的交通較便利，配套亦較齊備，尤其是啟德世運道項目位置優越，相信申請會較第一期更加熱烈；又指隨著今期項目推出，對縮短輪候公屋時間或起一定舒緩作用。對於房屋局日前放寬過渡性房屋的甲乙類租戶比例，招國偉認為，隨著更多簡約公屋的落成，可進一步增加過渡房屋的彈性。