簡約公屋第二期申請將公布 李家超：年內增至少3社區客廳

農曆新年將至，多名政府高官連日落區探訪市民。行政長官李家超表示，政府今年將增設至少3個社區客廳，料今年中旬運作。他又指，政府亦即將公布簡約公屋第二期申請，而政府矢志解決基層住屋問題，讓弱勢家庭住有所居。

李家超昨在社交媒體表示，政府今年將增設至少3個社區客廳，當中兩個項目已獲扶貧委員會通過由關愛基金撥款支持，分別位於東區筲箕灣和九龍城高山道，預料今年中旬開始運作。他又指，首批位於元朗攸壆路的簡約公屋，將在第一季落成入伙，當局很快也會公布簡約公屋第二期申請。李家超稱，本屆政府矢志解決基層住屋問題，以實際行動協助弱勢家庭住有所居、居有所安。