簡約公屋第二期申請將公布 李家超：年內增至少3社區客廳

農曆新年將至，多名政府高官連日落區探訪市民。行政長官李家超表示，政府今年將增設至少3個社區客廳，料今年中旬運作。他又指，政府亦即將公布簡約公屋第二期申請，而政府矢志解決基層住屋問題，讓弱勢家庭住有所居。
李家超昨在社交媒體表示，政府今年將增設至少3個社區客廳，當中兩個項目已獲扶貧委員會通過由關愛基金撥款支持，分別位於東區筲箕灣和九龍城高山道，預料今年中旬開始運作。他又指，首批位於元朗攸壆路的簡約公屋，將在第一季落成入伙，當局很快也會公布簡約公屋第二期申請。李家超稱，本屆政府矢志解決基層住屋問題，以實際行動協助弱勢家庭住有所居、居有所安。
與學生和基層家庭共進團年飯
李家超日前聯同房屋局長何永賢、勞工及福利局長孫玉菡，到訪紅磡「社區客廳」，和職訓局中華廚藝學院及國際廚藝學院學生與基層家庭攜手準備傳統「九缽」盆菜和湯圓，共進團年飯。李家超引述基層家庭指，「社區客廳」如同為他們增添一個「家」，提供了共享廚房、洗衣房、浴室等設施，以及學生功課輔導等社區支援服務，有助提升生活質素，亦擴闊社交網絡。他又鼓勵有需要家庭把握機會及早申請「簡約公屋」。
此外，多名司長和局長繼續到各區探訪市民。政務司副司長卓永興探訪居於大角咀的獨居長者和新移民家庭。律政司副司長張國鈞探訪居於沙田水泉澳邨的基層家庭、長者家庭和獨居長者。
發展局長甯漢豪昨亦探訪居於葵芳邨的獨居長者，民政及青年事務局長麥美娟就到田景邨探訪獨居長者和殘疾人士住戶。