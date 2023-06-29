簡約公屋｜何永賢稱等項目「起了好頭」　未來公屋輪候時間「有波幅但大勢向下」 (更新)

【16:25更新】房屋局長何永賢接受報章及電台的訪問，回顧過去一年工作。她說隨著政府開拓土地來源，加快建屋速度及效率，推出多個過渡性房屋、簡約公屋，「樂建居」等計劃後，自覺「起了一個不錯的頭」，認為公屋輪候時間未來一定會縮短，「似股票術語，還會有啲波幅，但大勢向下」。

指過渡性房屋及簡約公屋如「救生艇」

何永賢指，簡約公屋自她去年上任至今年3月，已取得立法會撥款，她非常讚賞推進速度，形容過渡性房屋及簡約公屋5萬個單位，如「救生艇」一齊開出，可令居住在不適切房屋的市民有選擇。她認為隨著多個過渡性房屋落成、推出簡約公屋、「樂建居」計劃後，起了一個不錯的頭。對於簡約公屋選址啟德引發的風波，何永賢指「自己項目、自己擔當」，事件亦令她明白有時候自認是做善事和有大道理也好，並非人人有相同感受，應考慮在更好的時間點去解說。

至於公屋輪候時間，自去年平均6.1年回落至現時的5.3年，何永賢在電台訪問中坦言，按照現時政府土地供應情況，加上推出簡約公屋及各項措施，公屋輪候時間未來一定會縮短和下跌，儘管期間有上落，惟整體會向下，並以股票術語形容：「還會有一些波幅，但大勢向下。」

她又說，經過政府宣傳後，現時新界區的過渡性房屋入住率已升至超過八成，市區的亦已超過九成，相信很快滿額，有信心日後簡約公屋會有足夠巿民入住，又透過已有幾間發展商表明積極考慮私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，形容反應不錯。