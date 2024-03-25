簡約公屋｜何永賢訪惠州　視察「組裝合成」組件生產進度

為解決香港房屋問題，政府提出興建「簡約公屋」。房屋局局長何永賢今(25日)與房屋局和建築署團隊前往惠州，視察「簡約公屋」「組裝合成」(MiC)組件的生產進度和情況。

何永賢、房屋局常任秘書長羅淑佩、建築署署長李翹彥等一行人上午先到訪中建科工集團綠色科技有限公司，視察「簡約公屋」MiC組件廠房，聽取生產進度匯報、了解智能及自動化製造過程。除即時增加產能、物料儲備和高質素人員，工程團隊亦不斷研究改善「機電裝備合成法」(MiMEP)及「組裝合成」升降機(MiC Lift)等技術的應用，讓「簡約公屋」成為香港首個高層鋼結構「全組裝合成」(Full MiC)的建築項目，能快速和安全地興建，幫助有需要的居民早日改善居住環境。

至於中建科工獲總承建商其士—中鐵建設聯營委託，製造元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路的「簡約公屋」項目全部共約9,300個MiC組件，預計首批組件最快下月抵港。

何永賢一行人下午轉到港資企業有利華建材(惠州)有限公司的廠房，了解香港承建商製造MiC組件時所應用的不同創新技術和智能設備，包括人工智能(AI)自動化MiC模具生產、焊接機械人、自動化鋁窗生產線等。

簡約公屋｜何：攸壆路項目料明年首季入伙

何永賢說，首批「簡約公屋」的4個項目均已全速開展工程，其中攸壆路項目預計明年第一季入伙，她感謝建築團隊的努力，並鼓勵大家繼續以最好的人才，配以最高的建築技術，盡力加快推進工程，務求盡快改善居住於不適切居所市民的居住環境和家庭生活質素。何永賢一行人今日傍晚結束行程後返港。