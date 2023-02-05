簡約公屋｜何永賢重申啟德用地將如期交還作長遠用途 楊永杰︰可釋居民疑慮

何永賢指，啟德選址是八個簡約公屋選址中是很合適，啟德作為CBD2（第二個核心商業區）的規劃願景不變，土地五年完成簡約公屋營運時，會交還發展局，用作長遠規劃用途。

立法會議員楊永杰和啟德區議員張景勛、何華漢及梁婉婷今日(5日)與房屋局局長何永賢、副局長戴尚誠就啟德用地興建簡約公屋會面，反映居民關注及訴求，包括「2+5」的使用年期承諾、區內人口增加所帶來的社區配套、學校設施、交通負荷及文康設施需求等事宜。何永賢重申會如期交還用地。

楊永杰︰局方回應是向市民派下定心丸

楊永杰會後指對此表示歡迎，是向市民派下定心丸，釋除啟德居民最大的疑慮；又形容會面坦誠，氣氛良好，會面時間比預期長，感受到局方釋出善意。

楊永杰又稱明白興建簡約公屋是解決劏房及居住於不適切市民的住屋需要，是他們的「救生艇」，切實解決民生憂難。他期望政府日後保持與議員及市民溝通，改善民生也要拼經濟，做好基礎設施配套，聆聽社會持份者意見，平衡經濟和民生發展。

盼以無軌捷運連接至跑道區

另外，楊永杰及當區三名議員在會上再次要求政府改善區內的交通接駁問題，以無軌捷運連接至跑道區，同時要盡快增加區內的文康設施，盡快使用編號「1 J 3」用地，發展政府、機構及社區設施，以解決區內文康設施不足的問題。