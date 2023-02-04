簡約公屋｜何永賢：形容為「救生艇」速度要快 不影響九龍東核心商業區規劃

政府將於啟德世運道發展簡約公屋項目，有議員大力反對。房屋局局長何永賢表示，形容項目為「救生艇」，因此速度要快，當簡約公屋完成歷史任務時就會完結，用地會交還作長遠用途。

何永賢在一個電台節目中表示，簡約公屋將以組裝合成建築法興建，有如每個組件是一個積木，一定比例的組件將可重用，樁柱亦可重用。希望區內居民發揮共融精神，若土地短期用作儲存或閑置，對社區並非最有益，興建簡約公屋能夠釋放更大社會價值。

港鐵啟德站最繁忙時段使用量只有一半

何永賢又指，啟德世運道簡約公屋項目預計可供2.5萬人居住，港鐵啟德站日間最繁忙時段的使用量只有一半，社區能夠容納簡約公屋的居民，運輸署亦會加強區內交通，巴士公司未來會加開2條巴士線。而且啓德簡約公屋用地本身用途屬商業地，最後必定會交還發展局作商業用途，未來啟德商業用地供應亦都充足，九龍東核心商業區的定位不受影響。