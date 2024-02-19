簡約公屋｜元朗攸壆路項目動土 3至4人單位月租1420元

位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目，預計最快明年第一季落成入伙，提供約2100個單位。財政司副司長黃偉綸在動土禮致辭說，首批4個簡約公屋項目的標價，較原先估算節省30億元，成本大大減低。至於第二批簡約公屋共約13000個單位的籌備工作，黃偉綸說，當局將在本周五爭取財委會批准撥款，估價亦較之前減少17億元，相信隨著組裝合成建築技術進步，價格會下降，較傳統公屋大幅減少。

黃偉綸又表示，有信心簡約公屋元朗項目如期落成，今年第二季會公布申請入住安排，希望無縫地讓項目落成，有需要人士就可入住，毋須長時間等候。

1至2人單位月租約740元 房屋局長何永賢表示，項目今年中開始接受申請，1至2人單位面積約140平方呎，月租740元；3至4人單位的面積約260至270平方呎，月租1420元，設有巴士和小巴等交通配套。她又說，灣仔區大約100平方呎的單位，月租約7000元，相信項目可以為不少有需要家庭節省金錢，增加儲蓄。