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2025-05-20 15:39:17

簡約公屋｜元朗攸壆路6成單位已取匙　何永賢：居民每天開眼都由心微笑

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元朗攸壆路簡約公屋入伙至今近兩個月，當局早前預計全部約2,100伙將於本月底完成入伙。房屋局局長何永賢在社交平台表示，現時攸壆路項目已有逾1,300戶已取鎖匙。她又指收到居民向局方發訊息稱「感謝政府提供了這麼好的環境」，又引述該居民表示，「每天打開眼，都是由心的微笑」。

元朗攸壆路簡約公屋入伙至今近兩個月，當局早前預計全部約2,100伙將於本月底完成入伙。房屋局局長何永賢在社交平台表示，現時攸壆路項目已有逾1,300戶已取鎖匙。她又指收到居民向局方發訊息稱「感謝政府提供了這麼好的環境」，又引述該居民表示，「每天打開眼，都是由心的微笑」。

元朗攸壆路簡約公屋入伙至今近兩個月，當局早前預計全部約2,100伙將於本月底完成入伙。房屋局局長何永賢在社交平台表示，現時攸壆路項目已有逾1,300戶已取鎖匙。她又指收到居民向局方發訊息稱「感謝政府提供了這麼好的環境」，又引述該居民表示，「每天打開眼，都是由心的微笑」。

 

房屋局局長何永賢在社交平台表示，現時攸壆路項目已有逾1,300戶已取鎖匙。她又指收到居民向局方發訊息稱「感謝政府提供了這麼好的環境」，又引述該居民表示，「每天打開眼，都是由心的微笑」。(何永賢FB)

房屋局局長何永賢在社交平台表示，現時攸壆路項目已有逾1,300戶已取鎖匙。她又指收到居民向局方發訊息稱「感謝政府提供了這麼好的環境」，又引述該居民表示，「每天打開眼，都是由心的微笑」。(何永賢FB)

何永賢今日（20日）在社交平台發文，稱日前在中電活動上認識了一位搬入攸壆路簡約公屋的媽媽，引述對方稱一家人之前住在元朗鐵皮屋劏房，「環境昏暗，有老鼠還多蚊，嚴重影響一家人的生活」，更令她掛心的是兩位孩子的學習，「阿仔都冇辦法集中溫書。」他們住在該鐵皮屋最入的劏房，只要前面幾戶用水，自己的單位就不夠水用，生活非常不便。

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環境昏暗有老鼠 「真係唔想再入返劏房」

她說去年一直盼望着搬入攸壆路，今年5月6日收到鎖匙，大讚「環境好靚」，一掃以往舊居陰霾，「我同老公講，咁光猛，日頭都唔使開燈，電費都慳返唔少。」，劏房要4,000元月租，現時空間大了月租也只需1,630元，「申請攸壆呢度係我其中一個最明智嘅決定！」這位媽媽憶述，最初兒子並不願搬，現時入住了簡約公屋，雖然傢俬還未搬完，但大家都不想再回頭，「我返去之前間屋執嘢，真係唔想再入返去。」何永賢又透露，該名媽媽日前再向局方發訊息，再次感謝政府提供了這麼好的環境，又稱「每天打開眼，都是由心的微笑，無法與以前相比，差天共地。」

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