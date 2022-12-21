簡約公屋｜公屋聯會冀增市區選址　方便在職住戶

政府早前公布「簡約公屋」造價和初步選址，其中單位成本較傳統公屋高，引起外界熱議。公屋聯會副主席藍偉良與傳媒茶聚時表示，政府因要加快時間建造簡約公屋，明白當局或需一筆過申請撥款，但建議可向社會進一步交代開支細節，以增加透明度；未來亦可探討將簡約公單位重用於公營房屋項目或其他政府的建築物，以降低成本。

至於簡約公屋選址.，他指，當中在上水和元朗的選址相對偏遠，擔心會減低項目的吸引性，促請當局盡量提供基本的交通配套，未來可提供市區或擴展市區選址，方便在職人士。

當局亦將於下個財政年度推行「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，推出三幅土地進行投標興建資助出售單位，同時亦同時鼓勵發展商申請改劃私人土地興建資助房屋。公屋聯會總幹事招國偉認為，當局可在單位設計、屋苑設施等提供彈性，地價及折扣率亦可有一定誘因，否則政策難以持之以恆。

而公屋屋邨互助委員會將於今年底前解散，而屋邨管理諮詢委員會亦會年底起終止。惟公屋聯會主席文裕明認為，設立邨管諮委會目的是將管理屋邨的參與進一步下放至地區層面，促進與住戶的溝通及加強住戶對屋邨管理工作的參與和認識，以培養住戶對屋邨的歸屬感和責任感，應繼續保留，建議當局考慮讓居民協會組織代表、「地區服務及關愛隊」成員參與邨管諮委會。

就當局提出青年宿舍項目，身兼酒店管理公司董事的關注青年住屋聯會成員張琪騰則認為，隨著通關在即，訪港旅客享或重新訪港，對酒店房間或有需求。他建議當局可考慮讓酒店提供部份樓層或房間作青年宿舍之用，毋須整幢推行青年宿舍項目；同時可研究活化工廠成青年宿舍或在私人參建居屋，增加青年宿舍。