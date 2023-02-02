簡約公屋｜啟德選址惹爭議　發展局：屆滿後釋出用地按原規劃發展

簡約公屋選址近日備受關注，有聲音認為在啟德建簡約公屋有損原有規劃，發展局今日(2日)在社交媒體發文解釋，認為在世運道用地暫時興建簡約公屋，對啟德以至九龍東的發展定位並無影響，呼籲反對的市民與政府同心同德，為解決房屋問題給予包容。然而，不少網民不同意發展局說法，紛紛留言批評及反對。

發展局：屆滿後釋出用地按原有規劃意向發展

發展局在Facebook表示，根據分區計劃大綱圖，世運道用地的法定規劃用途主要為「綜合發展區」及「其他指定用途(與藝術及演藝有關的用途)」。簡約公屋屬臨時性質，不會改變這法定規劃用途和政府日後落實該用途的目標。一如其他簡約公屋項目，世運道用地以2年建築期、5年使用期為預算。考慮到啟德的整體規劃，政府會以上述預算期為指標，屆滿後便釋出用地，讓政府按原有規劃意向落實發展。

對於有市民擔心簡約公屋項目會影響啟德的商業用地供應，損害九龍東作為第二個核心商業區的定位。發展局強調，目前九龍東約有320萬平方米商業樓面面積，連同正在興建或已獲批的項目，商業樓面面積約有400萬平方米，與中環核心商業區的商業樓面面積相若。