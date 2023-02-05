簡約公屋｜工聯會調查︰六成對啟德世運道項目感興趣

政府敲定8個簡約公屋選址，工聯會向輪候公屋人士訪問，回收347份問卷，72%的受訪者居住於不適切住房包括劏房、籠屋，近六成半指其單位正居住人數多於3人，其中3至4人最多佔53.8%，5人或以上則為10.80%。約58%受訪者對啟德世運道項目有興趣；約46%對牛頭角彩興路選址有興趣。至於屯門、元朗、上水新界選址，分別只有約4至6%受訪者表示有興趣。

簡約公屋租平、改善環境、水電不被濫收最吸引

受訪者每月的租金開支於4000至4999元(24.7%)、5000至5999元(26.7%)及6000至6999元(19.5%)以上三個群組；他們認為簡約公屋「租金便宜」（70%）、改善居住環境(64%)及不會被濫收水電費(38%)是簡約公屋的最大賣點；憂慮則集中在只能短期居留（39%）、交通出行不便(38%)及需要跨區工作或接送子女上學帶來不便(33%)，工聯會指，結果反映政府在上樓銜接制度及提升鄰近交通配套將有助提升簡約公屋的吸引力。