簡約公屋｜截至5月800戶入伙 何永賢：每個流程加急

何永賢(左)稱每個流程都在加急。(何永賢FB)

今年首季公屋輪候時間維持在5.3年，房屋局日前特別提到簡約公屋的入伙數字，稱本年首季只有83宗入伙，截至5月份則已有800戶已入伙。同時近日有傳媒報道，指首個簡約公屋項目元朗攸壆路的入伙數字偏低。房屋局長何永賢表示，最早時間開始進行營運合約招標等工作，形容「每個流程都『加急加急再加急』」。

何永賢今日(18日)在社交平台表示，簡約公屋攸壆路項目作為首個落成供申請者快速入伙的項目，房屋局、建築署同事及營運機構一刻都沒有鬆懈；自2023年年底地盤開始動工，約一年時間已興建好約2,100個單位。局方在最早時間開始進行營運合約招標、督導營運機構進行一系列前期營運工作，包括接受申請、為申請者計分、進行資格審查、編配、安排入伙等工作，每個流程都「加急加急再加急」，在今年3月28日，見證首批居民獲派鎖匙的喜悅。

何永賢又指，隨着居民在收到鎖匙後陸續安排搬屋，攸壆路南北兩面也每天多些人氣與活力，還有社區的溫情。其中營運機構之一的東華三院，收集由歐綠保送出的二手傢俬和電器，安排給有需要的住戶；也見到政府同事組成的義工隊，為住戶搬運這些傢俬電器。

何永賢亦還出席了中電的活動，與攸壆路項目的住戶一起包粽，提早迎接端午節，並見證中電送出1,000部電磁爐，讓簡約公屋和過渡性房屋的居民受惠。