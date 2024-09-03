簡約公屋｜房屋局推一次性特別津貼計劃　最多可獲12550元

為配合快將陸續落成入伙的「簡約公屋」，房屋局今日（九月三日）公布推出「簡約公屋」住戶特別津貼試驗計劃，協助有需要住戶。津貼金額由1,900元至12,550元不等，視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區。

房屋局局長何永賢表示，入住簡約公屋的住戶，為較低收入最有迫切住屋需要的基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的相關開支，當局成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,988萬元，希望讓住戶得到及時支援，預計受惠住戶數目可達2.1萬戶。

據當局公布的津貼金額，市區及擴展市區（包括屯門）的津貼額，均較新界（包括元朗及上水）為多，高出約一倍。其中最低1人住戶的特別津貼金額，市區為1,900元、新界則為3,850元；至於6人及以上家庭住戶，市區為6,250元、新界則為12,550元。

房屋局指，項目為兩年期，申請對象是成功申請和入住首八個落成的「簡約公屋」項目，即元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）及九龍灣前聖若瑟英文中學的住戶。