簡約公屋｜擬集會抗議啟德建簡約公屋　楊永杰晤何永賢後撤回申請 (更新)

【17:50更新】新增楊永杰表示撤回集會申請
九龍中立法會議員楊永杰反對啟德世運道興建「簡約公屋」，擔心將削弱東九龍作為第二個核心商業區的功能，計劃向警方申請下周六在啟德車站廣場一帶遊行集會。惟楊永杰指，今日獲房屋局局長何永賢主動約談，在交流過程中，得知他們知悉市民的顧慮，有見於局方釋出善意，與團隊溝通後決定撤回集會申請。
楊永杰：局方釋出善意
楊永杰表示，昨日向警方申請下周六在啟德車站廣場一帶遊行集會，關注「簡約公屋」項目選址問題，惟今日獲房屋局局長何永賢主動約談，並將於本周日會面商討「簡約公屋」的選址，並且一同前往建議的兩個選址，即土瓜灣海心公園旁的露天停車場及Megabox旁的露天停車場視察，故先向警方撤回不反對通知書的申請，待會面後再決定下一步行動。
他解釋，與何永賢局長交流過程中，得知他們知悉市民的顧慮，願意討論選址安排，亦即時接納視察其他選址的建議，有見於局方釋出善意，與團隊溝通後決定撤回集會申請，並重申他支持政府興建「簡約公屋」，只是要確保啟德作為第二個核心商業區不變形、不走樣，並且解決整個啟德區交通配套及接駁問題，「拼經濟」和「改善民生」並不矛盾，期望政府妥善處理選址問題。
【11:36更新】簡約公屋近日成為城中熱話，其中供應逾萬伙的啟德世運道項目，選址亦引起社會討論。九龍中立法會議員楊永杰表示，反對啟德世運道興建「簡約公屋」，計劃發起遊行集會。
楊永杰指，因區內已有社區隔離設施和過渡性房屋，如果再建「簡約公屋」，擔心將削弱東九龍作為第二個核心商業區的功能，他計劃下周六發起遊行集會，正向警方申請不反對通知書。另外，雖然政府表示「簡約公屋」為期只有5年，但早前亦表示可考慮延長使用年期，令居民擔心「簡約公屋」會長期存在。他建議政府考慮改在土瓜灣海心公園旁的驗車中心等地方，興建「簡約公屋」。
田北辰建議先申請市區項目撥款
實政圓桌田北辰則擔心，將來位於新界的「簡約公屋」入住率亦會偏低。他指，元朗過渡性房屋項目「同心村」，標榜10分鐘可行到港鐵站和大型商場，但輪候公屋人士的入住率只有約四成，建議當局先申請市區項目的撥款，並在市區多找土地興建「簡約公屋」。
社聯：造價非不能負擔 以金錢換時間空間
曾經營運過渡性房屋項目「南昌220」的社聯業務總監黃健偉認為，「簡約公屋」的年期較過渡性房屋長，造價並非不能負擔。他就造價問題表示，「南昌220」試驗期間每個單位成本要40萬元，亦曾被部分人批評不划算，但他認為社會正面對嚴峻的劏房問題，在有限的土地供應之下，政府有需要用其他資源，包括金錢，換取更多時間和空間。另外，他指，不少基層未必很掌握公共政策的資訊，亦不清楚偏遠地區的居住環境，建議當局可帶劏房戶到場了解情況。他又指，基層亦可能擔心交通費和子女就學的問題，建議當局在偏遠的項目安排穿梭巴士接送，亦可尋求辦學機構幫忙安排學位。