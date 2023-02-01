簡約公屋｜擬集會抗議啟德建簡約公屋　楊永杰晤何永賢後撤回申請 (更新)

【17:50更新】新增楊永杰表示撤回集會申請

九龍中立法會議員楊永杰反對啟德世運道興建「簡約公屋」，擔心將削弱東九龍作為第二個核心商業區的功能，計劃向警方申請下周六在啟德車站廣場一帶遊行集會。惟楊永杰指，今日獲房屋局局長何永賢主動約談，在交流過程中，得知他們知悉市民的顧慮，有見於局方釋出善意，與團隊溝通後決定撤回集會申請。

楊永杰： 局方釋出善意

楊永杰表示，昨日向警方申請下周六在啟德車站廣場一帶遊行集會，關注「簡約公屋」項目選址問題，惟今日獲房屋局局長何永賢主動約談，並將於本周日會面商討「簡約公屋」的選址，並且一同前往建議的兩個選址，即土瓜灣海心公園旁的露天停車場及Megabox旁的露天停車場視察，故先向警方撤回不反對通知書的申請，待會面後再決定下一步行動。

他解釋，與何永賢局長交流過程中，得知他們知悉市民的顧慮，願意討論選址安排，亦即時接納視察其他選址的建議，有見於局方釋出善意，與團隊溝通後決定撤回集會申請，並重申他支持政府興建「簡約公屋」，只是要確保啟德作為第二個核心商業區不變形、不走樣，並且解決整個啟德區交通配套及接駁問題，「拼經濟」和「改善民生」並不矛盾，期望政府妥善處理選址問題。