簡約公屋｜改裝5校舍建600伙簡約公屋　市區或擴展市區盤增至1.6萬伙

「簡約公屋」造價為人詬病，房屋局最新宣佈調低預算，由於首批項目回標價低於估算20%，節省30億元，當局相應調低第二批項目涉約1.3萬伙預算15%至98.4億元，調低約16.9億元，即整體共節省46.9億元。當局亦計劃改裝5間空置校舍興建600個簡約公屋單位，並新加入馬鞍山恆光街860伙，以及縮減新界項目規模，令市區或擴展市區項目達約1.6萬伙，佔比逾半。

約3萬個「簡約公屋」單位總工程費用將會下調，房屋局最新文件顯示，由於第一批項目的回標價比原先估算減少了約30億元，佔比約20%，第二批項目工程總撥款可由原估算的約115.3億元，調低約16.9億元至約98.4億元，減幅約15%。首批標價和次批預算合計節省46.9億元。而「簡約公屋」最新總預算為約247.5億元，較今年2月估算的約264.4億元，調低16.9億元，減幅約6%。