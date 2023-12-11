簡約公屋｜改裝5校舍建600伙簡約公屋　市區或擴展市區盤增至1.6萬伙

「簡約公屋」造價為人詬病，房屋局最新宣佈調低預算，由於首批項目回標價低於估算20%，節省30億元，當局相應調低第二批項目涉約1.3萬伙預算15%至98.4億元，調低約16.9億元，即整體共節省46.9億元。當局亦計劃改裝5間空置校舍興建600個簡約公屋單位，並新加入馬鞍山恆光街860伙，以及縮減新界項目規模，令市區或擴展市區項目達約1.6萬伙，佔比逾半。
約3萬個「簡約公屋」單位總工程費用將會下調，房屋局最新文件顯示，由於第一批項目的回標價比原先估算減少了約30億元，佔比約20%，第二批項目工程總撥款可由原估算的約115.3億元，調低約16.9億元至約98.4億元，減幅約15%。首批標價和次批預算合計節省46.9億元。而「簡約公屋」最新總預算為約247.5億元，較今年2月估算的約264.4億元，調低16.9億元，減幅約6%。
建築署估算高層「簡約公屋」平均單位造價由今年初估算的約65萬元，下調至約59萬元，每平方米成本由年初估算的20,500元，減至約19,300元。
5校每個單位改裝費50萬
另外，房屋局擬把5個空置校舍改裝成「簡約公屋」，提供約600個單位，其中4個位於市區，包括觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學、上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）、九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學、觀塘順安邨迦密梁省德學校及黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學。據建築署初步估算，改裝校舍的平均單位費用為約50萬元。
連任的觀塘區議員符碧珍表示，雖然支持簡約公屋政策，而順安邨兩間校舍改建簡約公屋，料增逾700人口，對地區構成壓力，要求政府在邨內加設濕街市，並改善現時新清水灣道的塞車問題，才可達至雙贏，否則未必得到居民支持，「（項目）冇咁順利去推行」。
增馬鞍山恆光街單位
至於原計劃中的上水蓮塘尾項目約1100個單位因成本效益較低，以及聽取地區意見後，房屋局將不再推展。小欖樂安排項目單位數量亦由5,000個單位減至4,200個單位。房屋局又新加入馬鞍山恆光街項目，增加860個單位，柴灣常安街/常平街和屯門第54區合共增加約440個單位，總體維持3萬個單位目標不變，市區或擴展市區項目則達約1.6萬伙，佔比逾半。
項目將於明年第二季開始接受申請，消息人士表示，按初步構思，房屋局將主動向合資格人士發信了解意向，並用計分制配對單位，每人會有3次配屋機會，屆時亦會加入「初生家庭」優惠。
曾於財委會投票反對簡約公屋撥款的立法會議員江玉歡表示，歡迎第二批簡屋增加市區項目，糾正選址錯誤，但擔心小欖和屯門項目共佔近萬伙，未能吸入市區輪候冊人士入住，「係咪搵不到（選址去）替代小欖，起咗冇人住，邊個負責？幾十億（元）喎？」
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，第二批「簡約公屋」積極增加市區、擴展市區單位供應，同時減少新界較偏遠單位數目，回應基層市民對於入住市區、擴展市區項目的殷切訴求。