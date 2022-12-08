簡約公屋｜李家超反駁造價高批評：冷冰冰數字無計算劏房戶艱苦

特首李家超今日為一個經濟高峰論壇視像致辭時，首度回應外界對「簡約公屋」造價偏高的批評。他指，很多人以不同數學方式去計算「簡約公屋」是否物有所值，認為用不同考慮因素和方法，可能得出不同建造費用，形容這些「冷冰冰的數字」沒有計算劏房戶的艱苦。

李家超在致辭時指，有一些人居住環境正在很不理想的情況，包括長期輪候公屋的市民，尤其是「劏房」户。他說，很多人要求政府改善這情況，政府破格創新推出「簡約公屋」，以縮短超過一半建造的時間建成3萬個「簡約公屋」單位，讓居住於「劏房」或環境差的家庭提前至少一年上樓。