簡約公屋｜李家超反駁造價高批評：冷冰冰數字無計算劏房戶艱苦

特首李家超今日為一個經濟高峰論壇視像致辭時，首度回應外界對「簡約公屋」造價偏高的批評。他指，很多人以不同數學方式去計算「簡約公屋」是否物有所值，認為用不同考慮因素和方法，可能得出不同建造費用，形容這些「冷冰冰的數字」沒有計算劏房戶的艱苦。
李家超在致辭時指，有一些人居住環境正在很不理想的情況，包括長期輪候公屋的市民，尤其是「劏房」户。他說，很多人要求政府改善這情況，政府破格創新推出「簡約公屋」，以縮短超過一半建造的時間建成3萬個「簡約公屋」單位，讓居住於「劏房」或環境差的家庭提前至少一年上樓。
李家超：冷冰冰數字無計算每日同木蝨蟑螂一齊住的艱苦
不過，很多人以不同數學方式去計算「簡約公屋」是否物有所值，李家超說這些冷冰冰的數字，沒有計算每天在廁所門口吃飯，廚房和廁所差不多在同一個地方，每日和木蝨、蟑螂一起住，小朋友未坐過沙發椅，做功課沒有桌子的艱苦。
李家超強調，每年花在社會福利的過千億元，目的是要幫助市民脫困，解決他們的艱苦，形容這就是今次「簡約公屋」想處理的「脫困數學」。他又說，「簡約公屋」代表和基層站在一起，代表要解決居住於艱苦環境的破格創新，代表輪候公屋時間由6年減至4年半，代表縮短了輪候時間的1年半中的1年，代表給予市民一個以前沒有的選擇機會。