簡約公屋｜楊永杰憂削弱東九龍第二核心商業區功能 正申請遊行抗議

簡約公屋近日成為城中熱話，其中供應逾萬伙的啟德世運道項目，選址亦引起社會討論。九龍中立法會議員楊永杰表示，反對啟德世運道興建「簡約公屋」，計劃發起遊行集會。

楊永杰指，因區內已有社區隔離設施和過渡性房屋，如果再建「簡約公屋」，擔心將削弱東九龍作為第二個核心商業區的功能，他計劃下周六發起遊行集會，正向警方申請不反對通知書。另外，雖然政府表示「簡約公屋」為期只有5年，但早前亦表示可考慮延長使用年期，令居民擔心「簡約公屋」會長期存在。他建議政府考慮改在土瓜灣海心公園旁的驗車中心等地方，興建「簡約公屋」。

田北辰建議 先申請市區項目撥款

實政圓桌田北辰則擔心，將來位於新界的「簡約公屋」入住率亦會偏低。他指，元朗過渡性房屋項目「同心村」，標榜10分鐘可行到港鐵站和大型商場，但輪候公屋人士的入住率只有約四成，建議當局先申請市區項目的撥款，並在市區多找土地興建「簡約公屋」。