簡約公屋｜楊永杰決定與盟友捆綁支持撥款　倡啟德跑道區引入「雲巴」

第一批簡約公屋選址包括啟德世運道、元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路，合共提供約1.7萬個單位，涉及撥款約149.1億元。楊永杰早前指，原則上不反對簡約公屋項目，只是不滿當局選址在啟德興建。他今日(15日)解釋，政府已承諾「2+5」期限，即2年建築期和5年使用期，以及第二個核心商業區(CBD2)「不變亦不走樣」，在謹慎考慮後決定支持撥款。

建議日後賣地設重用組件折扣

楊永杰又指，周五將在會議上向當局表達對啟德1J3用地、交通、社區配套的關注，爭取在相關撥款通過後4年內興建圖書館等社區設施，希望不遲於2028年前動工。他並建議，政府日後可在賣地條款列明，如重用簡約公屋組件可獲相應折扣或提升地積比。翻查資料，1J3用地位於屋苑「龍譽」南面，當局初步擬建體育館、室內暖水游泳池和圖書館等。

「A4聯盟」另外3人包括梁文廣、張欣宇和林素蔚，他們關注簡約公屋的建築成本、日後重用價值及潛在用途，以及較偏僻的選址會否影響入住率等。此外，政府過去以成本為由擱置啟德單軌列車項目，楊永杰希望可在啟德跑道區引入無人駕駛的有軌電車「雲巴」。