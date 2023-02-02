簡約公屋｜社會效益不易金錢衝量 凌嘉勤：造價或較高也值得

規劃署前署長凌嘉勤表示，本港劏房問題短期內不能解決，公屋供應的缺口較大，政府推出「簡約公屋」，猶如「快版公屋」，可以改善劏房戶居住環境，並有助消減市場上劣質劏房，帶來的社會效益不容易用金錢衡量，雖然造價可能較高，但也是社會值得付出的代價。

對於「簡約公屋」的啟德世運道選址引起地區反響，凌嘉勤認為，市區選址會較受居民歡迎，而附近的土瓜灣和新蒲崗一帶，有較多劏房戶，相關選址可方便他們搬遷和生活。至於項目被指加重交通負荷，他表示，相關地塊本來就預留用作住宅和商業混合發展，規劃時已有預算交通需求，而且「簡約公屋」居民不會以私家車代步，即使有商用車，車輛數目也不會比中產家庭多，加上選址鄰近港鐵站，公共交通容量大，相信對交通影響不大。

未來公屋供應大部分將來自新界 當局要加強支援

至於有議員指啟德項目影響東九龍作為第二個核心商業區的定位，凌嘉勤認為有人將議題無限擴大，指相關用地的商業樓面面積相對不算多，加上本港經濟正在復蘇，而政府亦陸續有商業用地供應，暫時未見供應突然會不夠，相信「簡約公屋」對地區發展動能影響也不大。他又表示，未來公屋供應大部分將來自新界，認為當局要加強支援「簡約公屋」的居民，為遷出適應新環境做準備，包括讓社會服務機構做職業和學位配對。

他表示，支持將社區隔離設施逐步轉為其他用途。他指，啟德的隔離設施有獨立洗手間，但無獨立廚房，未必適合家庭住戶，因此改作青年宿舍會較合適，當局可考慮設立公共廚房，提供協助青年創業和生涯規劃的服務，並利用附近的文康設施舉辦活動。



