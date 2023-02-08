簡約公屋｜立法會工務小組通過首批逾149億元撥款　楊永杰投棄權票 (更新)

立法會財委會轄下的工務小組今日(8日)討論首批「簡約公屋」工程的149億元撥款申請，房屋局局長何永賢在議員發言前先再作介紹項目，再向議員拉票。最終工程小組約10時半進行記名表決，在36票中，有34票贊成、1票棄權、1人缺席，0票反對下，通過首批「簡約公屋」149億元撥款申請，將交財委會審批，當中投棄權票的是楊永杰。

立法會財委會的工務小組在34票贊成、1票棄權、0票反對下，通過首批簡約公屋149億元撥款申請。(立法會影片截圖)

簡約公屋｜何永賢重申會如期歸還啟德 楊永杰：居民不信任政府做到「2+5」

【10:35更新】立法會財委會的工務小組，今日早上開會，首個議程為審議簡約公屋首輪撥款149億元，當中涉及啟德、牛頭角等4個項目，提供1.7萬個單位。房屋局局長何永賢承諾，在2年興建及5年使用期後，會將啟德用地還原原有商業用途，九龍東第二核心商業區發展目標不變。

何永賢於會議上，先介紹項目再向議員拉票，她指，政府在推進項目期間，會繼續與區議會及居民溝通，又強調，會因應不同地段需要提供不同配套，例如小欖地段交通需要較高，會額外預留位置提供巴士服務，其他地區亦會按需要，提供就業、家庭支援及社區設施。政府為確保入住率，亦會在不同平台發放簡約公屋資訊，招租會盡早安排。另外，她指，政府亦會考慮公屋供應等情況，再考慮有無土地需要延長使用年期。

楊永杰：居民憂迫爆啟德

九龍中議員楊永杰表示，啟德居民仍不相信政府表示建造連使用，只需佔用世運道用地7年；又指，啟德有四個屋苑即將入伙，共有3,500伙，和兩個過渡性房屋有1,300伙，加上啟德體育園區，以及1,700伙「簡約公屋」，而何永賢只說加兩條巴士線，「咁多人口同時入住，會唔會塞爆啟德地鐵站」，質疑政府考慮當區交通需要時，未有計及未來新落成屋苑及過渡性房屋，他關注這麼多人同時入住，會否塞爆啟德地鐵站，以及會否重做啟德集體運輸系統，解決整個啟德區的交通問題。

勞聯議員林振昇建議政府，考慮有無需要延長簡約公屋使用年期，以免未能配合未來公屋落成，令輪候時間重新回升；新思維狄志遠表示支持撥款，但質疑政府事前未有妥善與地區溝通，以致近日出現爭議；自由黨議員李鎮強要求政府再研究節省開支方式，包括在日後北部都會區發展，重用組裝合成單位，並研究引入內地勞工及以內地標準製造組裝合成單位，進一步減少開支；工聯會鄧家彪就希望政府確保新界簡約公屋有高入住率，否則到時只有三、四成入率住，政府及議會都會被問責。