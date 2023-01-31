簡約公屋｜立法會文件顯示單位設備大減　僅提供熱水爐及洗手間抽氣扇慳成本

房屋局將於下周三(2月8日)就首批簡約公屋選址到立法會申請撥款，據立法會工務小組委員會文件顯示，約3萬個簡約公屋的設計和建築工程項目的估算費用，由原來約267.9億元調低8億至約259.9億元，造價下調原因，除改善工程方案及減去再生能源設施外，亦因為減少單位內提供的設備，讓居民按需要自行購買所需設備，從原本由政府一併提供冷氣機、熱水爐及2個分別位於廚房及洗手間的抽氣扇，現改爲只提供熱水爐及洗手間的抽氣扇。

房屋局向立法會提交簡約公屋首批撥款細節，當中只提供熱水爐及洗手間的抽氣扇，並不預設冷氣機等。(立法會文件截圖)

文件亦顯示，除了設計和建築工程項目的最新估算外，發展局經檢視土地勘測報告及初步設計方案後，亦將「簡約公屋」相關額外基建工程的估計費用由原來約6億元，調低1.5億元至約4.5億元，連同建築署的最新估算，「簡約公屋」項目的全部預算費用總共調低近10億元。

入住者 不再獲輪候公屋津貼 5年慳20億元

文件又指，由於「簡約公屋」的準住戶已等候傳統公屋超過3年，故現時一般可在等候期間領取輪候公屋的現金津貼，惟選擇入住「簡約公屋」的人士將不再獲發該筆津貼，當局初步估計5年共可節省最多20億元現金津貼的支出。

此外，文件指已物色8幅土地興建「簡約公屋」，第一批項目將位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路和啟德世運道，約有1.7萬個單位；第二批項目將位於上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街和小欖樂安排，涉及1.3萬伙。