簡約公屋｜第二批取消上水蓮塘尾項目　擬改建5校等提供1.3萬個單位

房屋局今(11日)公佈第二批「簡約公屋」資料，估算3萬個單位總工程費用可再下調，由於第一批項目的回標價錢比原先估算減少了約30億元(約20%)，第二批項目工程總撥款亦可由原估算的約115.3億元，調低約16.9億元至約98.4億元，減幅約15%。全部約3萬個單位的最新總預算費用為約247.5億元，較去年12月估算的約273.9億元，調低26.4億元。第二批項目合共提出1.3萬個簡約公屋單位。

建築署最新估算高層「簡約公屋」樓宇的平均單位造價則由今年初估算的約65萬元下調至約59萬元，每平方米為約19,300元，較一般只有三至四層的過渡性房屋每平方米約23,900元低，亦比今年初估算每平方米約20,500元低。