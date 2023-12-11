簡約公屋｜第二批取消上水蓮塘尾項目　擬改建5校等提供1.3萬個單位

房屋局今(11日)公佈第二批「簡約公屋」資料，估算3萬個單位總工程費用可再下調，由於第一批項目的回標價錢比原先估算減少了約30億元(約20%)，第二批項目工程總撥款亦可由原估算的約115.3億元，調低約16.9億元至約98.4億元，減幅約15%。全部約3萬個單位的最新總預算費用為約247.5億元，較去年12月估算的約273.9億元，調低26.4億元。第二批項目合共提出1.3萬個簡約公屋單位。
建築署最新估算高層「簡約公屋」樓宇的平均單位造價則由今年初估算的約65萬元下調至約59萬元，每平方米為約19,300元，較一般只有三至四層的過渡性房屋每平方米約23,900元低，亦比今年初估算每平方米約20,500元低。
5校每個單位改裝費50萬
另外，房屋局擬把5個空置校舍改裝成「簡約公屋」，提供約600個單位，包括觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學、上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學(彩園分校)、九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學、觀塘順安邨迦密梁省德學校及黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學。
房屋局預計改裝校舍可在更短時間和較低成本下提供單位。根據建築署初步估算，改裝校舍每個單位的平均費用約50萬元，與現時類似的過渡性房屋項目相若。
增馬鞍山恆光街單位
至於原計劃中的上水蓮塘尾項目約1,100個單位因成本效益較低，以及聽取地區意見後，房屋局將不再推展。小欖樂安排項目單位數量亦由5,000個單位減至4,200個單位。至於馬鞍山恆光街將增加860個單位，柴灣常安街/常平街和屯門第54區合共增加約440個單位，總體維持3萬個單位目標不變。