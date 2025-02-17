簡約公屋｜第二期5060個單位2.24起接受申請　啟德靚位屯門最平　即睇4個選址/租金/申請資格/方法

為應對本港短期住屋需求，並協助居住在不適切居所的基層住戶，政府推出了「簡約公屋」項目。自推出以來，項目一直備受關注。政府今(17日)宣布第二期的「簡約公屋」將於2月24日開始接受申請。本次共提供4個選址，總計超過5,060個單位。《am730》整理了「簡約公屋」第二期的選址位置、租金、申請資格及方法等重要資訊，方便大家一文睇清。
簡約公屋第二期｜可供申請項目、日期及入伙時間
第二期申請涵蓋4個項目，合共提供約5,060個單位
- 申請日期：今年2月24日開始接受申請
- 2月24日至3月17日期間交回申請表可獲優先處理
- 3月18日以後繼續接受申請，並會在完成處理3月17日或之前提交的申請表後處理
- 入伙日期：預計2025年第四季起開始陸續入伙
簡約公屋第二期｜啟德世運道(第一期)
- 單位數目：約2,970個單位
- 單位類型：包括1至2人，3至4人，以及4至5人單位
- 租金：預計每月約1,310至2,990元(視乎單位大小而定)
- 配套設施：便利店、餐飲設施，自助洗衣店、溫習室/活動室等
- 交通配套：鄰近港鐵啟德站(步行約5至7分鐘)。附近亦設有多條專營巴士及小巴線往返港九新界
簡約公屋第二期｜屯門青福里
- 單位數目：約1,850個單位
- 單位類型：包括1至2人、3至4人，以及4至5人單位
- 租金：預計每月約860至1,990元(視乎單位大小而定)
- 配套設施：便利店、自助洗衣店及溫習室/活動室等
- 交通配套：輕鐵青松站旁。附近設有多條專營巴士、港鐵巴士及小巴線往返港九新界
簡約公屋第二期｜觀塘順安道(由舊校舍改建)
- 單位數目：約 130個單位
- 單位類型：包括1至2人、3至4人，以及4至5人單位
- 租金：預計每月約1,360至3,270元(視乎單位大小而定)
- 配套設施：溫習室/活動室
- 交通配套：步行約5分鐘即可到達順天巴士總站，站內設有多條專營巴士及小巴線往返港鐵彩虹站及港九地區
簡約公屋第二期｜上水彩園路(由舊校舍改建)
- 單位數目：約110個單位
- 單位類型：包括1至2人、3至4人，以及4至5人單位
- 租金：預計每租約1,020至2,320元(視乎單位大小而定)
- 配套設施：溫習室/活動室
- 交通配套：鄰近港鐵上水站(步行約5分鐘)。步行約10至12分鐘即可到達不同巴士/小巴總站及新運路上水轉車站，站內設有多條專營巴士及小巴線往返粉嶺及港九地區
簡約公屋第二期｜優先申請資格
- 輪候傳統公屋3年或以上
- 以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先
- 合資格人士將於2月24 日或之前開始陸續收到房屋局寄出的申請表
- 曾於第一期申請遞交申請表的人士，則毋須再次提交申請
簡約公屋第二期｜申請流程
- 初步符合資格的申請者會在2月24日或之前陸續收到房屋局寄出的申請表
- 有意申請人士於2月24日至3月17日期間交回填妥的申請表格可獲優先處理，房屋局在3月18日以後會繼續接受申請
- 房屋局會按申請者的得分排序，以電腦隨機方式為申請者編配「簡約公屋」單位，並於2025年年中起陸續發出首批「有條件配房(Conditional offer)通知書」
- 若「接受編配」：相關「簡約公屋」營運機構會安排申請者進行資格核實；以及待「簡約公屋」項目落成後，營運機構會向符合資格的申請者發出「入伙通知書」，安排辦理入伙手續
- 若「不接受編配」：如其他項目仍有單位，房屋局最快會在15個工作天後為申請者進行另一次編配(每名申請者最多獲三次編配機會)
簡約公屋第二期｜遞交申請方法
- 郵寄：郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱 28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處
- 投遞：於辦公時間內(周一至周五朝9晚6，星期六、日及公眾假期除外)放入文件投遞箱，包括「九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台『簡約公屋』資訊站」，以及「香港灣仔告士打道五號稅務大樓八樓八0一室『簡約公屋』專責小組辦事處」
- 電子遞交：如申請者及家庭成員均已登記「智方便＋」，可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格
簡約公屋第二期｜「計分制」詳情
如「簡約公屋」申請者符合以下3方面的客觀條件(須通過資格核實)，可獲得相關分數，以便在編配時作出排序：
申請住戶現居於不適切居所
- 居住滿24個月或以上：加30分
- 居住滿12個月但少於24個月：加20分
- 居住滿3個月但少於12個月：加5分
申請住戶家庭成員
- 2人或以上的家庭申請：加20分
- 符合公屋的「家有初生」優先配屋計劃：加20分(每名成員)
- 60歲或以上的長者：加5分(每名成員)
- 18歲以下的子女：加5分(每名成員)
因健康問題而嚴重影響正常生活包括工作能力等
- 加10分(每名成員)
只選擇「擴展市區/新界項目」可獲加30分
- 為鼓勵申請人住擴展市區/新界的「簡約公屋」項目，如申請者只選擇擴展市區/新界項目可獲加30分，如同時選擇擴展市區/新界及市區項目則會獲加15分。