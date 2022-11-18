簡約公屋｜被指以貨櫃箱「搭埋興建」 何永賢：並不正確

立法會大會繼續辯論施政報告致謝動議，討論包括土地、房屋、交通等議題。房屋局長何永賢表示，當局在興建傳統公屋之餘，亦會興建約3萬個「簡約公屋」單位，10年內環境惡劣而收取高昂租金的劣質劏房，將不能生存。
10年內貴租劣質劏房將不能生存
何永賢指，政府關心劏房問題，傳統公屋供應在未來10年會大幅增加滿足需要，亦會興建約3萬個「簡約公屋」單位，以及推展興建中的2萬個「過渡性房屋」單位，相信多管齊下的措施，將會改變劏房租務市場的生態，10年內環境惡劣而收取高昂租金的劣質劏房，將不能生存。
何永賢又表示，正考慮在6幅土地興建「簡約公屋」，預計明年首季公布用地詳情，設計方面實而不華，希望短時間內為市民提供簡約適切的單位。政府會主動招聘營運機構，不一定是非牟利機構，可以是有經驗的管理機構，或者由兩者共同合作。
何永賢強調會透明公開公屋輪候時間
她提到，簡約公屋是承建商依照建築署特定設計建成，組裝合成可以廣泛應用在不同項目，包括醫院、酒店和學校。對於有報道指，簡約公屋及組裝合成是以貨櫃箱「搭埋興建」並不正確。另外，對於政府將公布「公屋綜合輪候時間指數」，被指混淆視聽，玩弄數字，何永賢表示絕不正確，強調當局會公開透明，同時公布傳統公屋和「簡約公屋」的輪候時間。