簡約公屋｜被指以貨櫃箱「搭埋興建」 何永賢：並不正確。（資料圖片）

立法會大會繼續辯論施政報告致謝動議，討論包括土地、房屋、交通等議題。房屋局長何永賢表示，當局在興建傳統公屋之餘，亦會興建約3萬個「簡約公屋」單位，10年內環境惡劣而收取高昂租金的劣質劏房，將不能生存。

10 年內貴租劣質劏房將不能生存

何永賢指，政府關心劏房問題，傳統公屋供應在未來10年會大幅增加滿足需要，亦會興建約3萬個「簡約公屋」單位，以及推展興建中的2萬個「過渡性房屋」單位，相信多管齊下的措施，將會改變劏房租務市場的生態，10年內環境惡劣而收取高昂租金的劣質劏房，將不能生存。