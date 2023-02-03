簡約公屋｜重申無意改變啟德等用地選址　黃偉綸：唱衰自己區損人不利己

簡約公屋近日成為城中熱話，而其中一幅位於啟德的選址，亦惹來立法會議員及當區居民的開注。財政司副司長黃偉綸今日(3日)在社交媒網站表示，無意改變現有8幅簡約公屋的用地地址，並重申九龍東作為第二個核心商業區(CBD2)的定位不變。他又批評，不斷挑起社會矛盾，甚至公開「唱衰」自己區的價值，「不但不智，更是損人不利己」，並稱將基層和中產業主推向對立面，「非做實事者所為」。

重申九龍東CBD2定位不變

黃偉綸表示，重申，「簡約公屋」是一項大規模的社會工程，具有非常重要的社會功能及價值。他又說，政府已不厭其煩地重申簡約公屋用地的長遠發展用途不會改變，又說自公布啟德世運道簡約公屋選址，社會有不同關注，他說九龍東作為CBD2的定位現在不會改變，將來也不會改變，並指撇除世運道用地，啟德區內仍有多幅商業用地，將按市場情況陸續推售，強調當局現時善用區內其中一幅綜合發展用地的空窗期，作「簡約公屋」短期用途，並不會改變啟德已規劃的法定用途，形容「若把這捏造成會影響整個九龍東的CBD2定位，是完全沒有根據，亦不合理！」

冀各界將心比心給劏房戶一個希望和選擇

另外，黃偉綸指不斷挑起社會矛盾，甚至公開「唱衰」自己區的價值，不但不智，更是損人不利己；將基層和中產業主推向對立面，更非做實事者所為。他說，每幅房屋用地都得來不易，目前8幅簡約公屋用地選址均屬最合適的選擇，重申當局無意改變。至於立法會工務小組即將討論簡約公屋議題，他懇請立法會議員和各界將心比心，給劏房戶多一個希望和選擇，不要離棄社會上最需要幫助的一群人。