房屋局今(13日)宣布，第一期「簡約公屋」項目6月24日起接受申請，包括元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,440個單位，月租介乎740至至2,650元，預計2025年第一季起陸續入伙。本報特意整輯首批「簡約公屋」的內容及申請事項，方便讀者們一文睇清。
簡約公屋｜牛頭角彩興路項目
- 提供約2, 290個單位，預計2025年第二季入伙
- 1至2人單位，約13平方米，約1,530個 ，月租約1,110元
- 3至4人單位，約25平方米，約440個，月租約2,140元
- 4至5人單位，約31平方米，約320個，月租約2,650元
- 生活配套設施：小商店、自助洗衣店、溫習/活動室、社區服務設施等
- 公共交通服務：有小巴站、附近亦有多條小巴及巴士線往返彩虹港鐵站及港九不同地區。由項目步行5至10餘分鐘可到達彩福邨街市、彩德商場及彩雲商場
- 教育設施：屬46小學校網，區內有9所小學及38所中學
簡約公屋｜元朗攸壆路項目
- 提供約2,150個單位，預計2025年第一季入伙
- 1至2人單位，約13平方米，約1,760個，月租約740元
- 3至4人單位，約25平方米，約390個， 月租約1,420元
- 生活配套設施：有商店、自助洗衣店、溫習/活動室、社區服務設施等
- 公共交通服務：有巴士總站及小巴站提供公共交通服務，約15至20分鐘車程可到達元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處
- 教育設施：屬74小學校網，區內有29所小學及42所中學
簡約公屋｜申請條件
- 輪候公屋3年或以上
- 以家庭申請為優先
- 成功獲編配並選擇入住簡約公屋的人士，將會繼續保留輪候公屋位置
簡約公屋｜符合4方面可獲較高編配優次
- 是否居住在不適切居所，如劏房、天台屋等
- 申請人身體狀況
- 家庭狀況，包括是否有長者、未成年子女和初生嬰兒
- 所選項目位置
簡約公屋｜7月15日或之前交表可獲優先處理
- 今年7月15日或之前交回申請表，可獲優先處理
- 最快今年第四季獲通知編配單位
- 每個申請者最多可獲3次配屋機會
簡約公屋｜交表方法
- 把填妥的申請表郵寄至灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處
- 辦公時間內(周一至五朝九晚六)，將申請表放入九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站，或灣仔告士打道五號稅務大樓8樓801室「簡約公屋」專責小組辦事處
- 如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格