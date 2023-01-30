簡約公屋｜首批2100單位最快下年度落成 何永賢：會落實為不同選址完善交通

籌備已久的簡約公屋計畫正式出爐。房屋局局長何永賢表示，由政府主導興建的「簡約公屋」，目標是在未來五年興建約30,000個單位，以盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。「簡約公屋」主要提供予輪候傳統公屋三年或以上的申請者，以家庭申請者優先。預計首階段約2,100個「簡約公屋」單位最快可在2024至25年度落成，其餘單位分別會在2025至26年度和2026至27年度分階段落成，約一半「簡約公屋」單位位於市區。

她又說，當局會落實為不同選址完善交通安排，做好設計安排，讓簡約公屋完成任務後，盡量發揮單元組件及椿腳地基等價值。當局估計居民搬入簡約公屋後，平均每戶一年能節省4萬2千元租金。

矮層單位成本價僅53萬 比過渡性房屋較便宜

若以過渡性房屋相若的設計比較，按付款當日價格計算，矮層「簡約公屋」樓宇（約三層高）的平均單位造價約為53萬元，與過渡性房屋項目每個單位的55萬元資助額相若。此外，矮層「簡約公屋」樓宇單位的平均建築樓面面積會較過渡性房屋的大約20%。至於高層「簡約公屋」建築（約17至19層）由於需要額外地基、結構加固和增加機電設施，因此高層「簡約公屋」樓宇的平均單位造價約為65萬元。

何永賢指，30,000個單位將分兩批向立法會申請撥款，首批申請撥款的項目包括元朗攸學路（2,100個單位）、屯門3A區（1,900個單位）、牛頭角彩興路（2,300個單位）和啟德世運道（1.07萬個單位）項目，共1.7萬個單位。

單位設有煮食空間及電熱水爐 但不設冷氣機

簡約公屋單位有三類，分別有1至2人、3至4人及4至5人單位，單位內設有獨立洗手間、開放式煮食空間及電熱水爐等，但不設冷氣機，由住戶決定是否安裝。單位面積介乎13至31平方米，位於巿區及屯門的項目將較多大單位，房委會將向合資格人士發信邀請他們申請，政府初步計劃邀請機構參與投標營運簡約公屋，相關營運安排將於訂定細則後公布。