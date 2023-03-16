簡約公屋｜首期149億元撥款明審議　民主黨調查：六成人指欠成本效益

立法會財委會明日(17日)將審議簡約公屋首批項目的149億元撥款。民主黨調查顯示，近六成受訪者認為簡約公屋建築成本與傳統公屋相若，不符成本效益，亦有五成多人認為正輪候公屋的市民，會入住欠缺社區設施或交通配套的簡約公屋。民主黨促請政府盡力壓縮建造成本，並在推行政策前充分諮詢公眾。
六成人認為應加快建傳統公屋
民主黨上月20日至昨日(15日)以電話語音方式，訪問803名香港市民，當中有兩成正輪候公屋。結果顯示，有57.9%受訪者認為簡約公屋造價不符成本效益，亦有58.6%受訪者同意政府應加快興建傳統公屋解決房屋問題，而非建造簡約公屋。
此外，部分簡約公屋選址被指位置偏遠、配套不足，調查有55.5%受訪者相信正輪候公屋的市民，會入住欠缺社區設施或交通配套的簡約公屋，而認為他們不會先行入住簡約公屋的受訪者就有33.1%。
簡約公屋4至5人單位的示範單位
促政府盡力壓縮建造成本
民主黨副主席莫建成表示，結果反映市民認為簡約公屋造價不符公眾期望及成本效益，政府有必要盡力壓縮成本，又稱市民認為簡約公屋「治標不治本」，要處理劏房問題或縮短輪候公屋時間，加快收地興建公屋才是應有之策。他又稱，調查反映大眾認為正輪候公屋的市民，即使知道簡約公屋欠缺配套也會先入住，可見本港房屋需求殷切，加上劏房環境惡劣、租金高昂，一旦有較佳的居住環境，即使偏離市區都願意入住。
民主黨主席羅健熙指，政府今次推行「簡約公屋」政策過急，缺乏詳細資料及公眾諮詢，尤其容易令有關選址附近居民，因欠缺資訊及溝通構成困擾，促當局推行任何政策時都要有公眾參與，切勿事事「霸王硬上弓」。