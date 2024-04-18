簡約公屋｜3萬個單位開支近44億　何永賢：「三合一」營運費涉配套

房屋局估計3萬個「簡約公屋」單位的營運淨開支約為43.9億元，每個單位每月日常管理和維修保養的費用約為1,000元，較公屋單位高近一倍，被質疑「簡約公屋」營運費用過高。房屋局局長何永賢今(18日)在立法會財委會特別會議上表示，回應立法會議員鄭泳舜質疑管理費過高的提問時指，當局採取「三合一」營運方式，不單是清潔保安、維修保養，還會提供配套服務等。

鄭泳舜提問如果日後「簡約公司」居民要交1,000元管理費，會造成很大壓力，當中是，關注當中是否有下調空間。何永賢表示，「簡約公屋」與公屋不同，有關費用不是管理費，而是營運費用，策略是「三合一」，不單是清潔保安、維修保養，亦會包括交通配套及設施等。她舉例在小欖會安排一個巴士站，有4條巴士線或小欖前有一個海濱，類似長廊，該市民跑步散步。她認為這樣「都係好」，整個社區都會受益，有關費用會放在營運費內。

簡約公屋｜ 何：現時非 恆常項目

議員梁文廣就關注，「簡約公屋」的1至2人單位比例佔約七成，但現實情況是不少劏房戶都是3至4人的小家庭，擔心可能出現錯配。何永賢表示，根據營運過渡性房屋的數據，市區方面，家庭可能對大單位的需求較多，惟新界區的小單位需求就較高，政府在規劃時會在新界有較多小單位，而市區有較多大單位。

她又就「簡約公屋」是否恒常化以協助解決劏房問題說，現時「簡約公屋」是以5年為基礎，並非恆常項目。