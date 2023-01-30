簡約公屋300呎租2650元 何永賢︰社會價值無法計算

政府計劃未來五年內興建約3萬個簡約公屋單位，據了解當局最快今日公布項目進度，包括已敲定8幅用地選址。房屋局長何永賢早前帶劏房戶參觀示範單位，適合4至5人家庭入住，面積約300多方呎的簡約公屋單位，月租初步預計僅2,650元，約為同區新建傳統公屋九折。她說簡約公屋為劏房戶提供適切居所，社會價值無法計算。

何永賢早前帶同接受社福機構服務的劏房戶，參觀簡約公屋的示範單位，並介紹單位設計和基本配備。她指，之前多次探訪劏房戶，「那種惡劣的環境……牆身不單發霉、滲水，甚至睡覺時有牆灰飄下來。房間僅像一個櫃子大小……」而簡約公屋每個單位有獨立廚廁，「自己一門一戶，可很好地讓小朋友成長，早日脫離艱難的環境，這是簡約公屋的社會價值，我會形容這是幫助劏房居民的救生艇，這價值是不能計算的。」