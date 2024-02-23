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2024-02-23 10:10:00

籃球教練郭sir與女學生不雅照瘋傳　警列未經同意下發布私密影像調查 暫未有人被捕

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籃球教練與女學生不雅照瘋傳　警列未經同意下發布私密影像調查

籃球教練與女學生不雅照瘋傳　警列未經同意下發布私密影像調查

昨日(22日)網上有討論區流傳多張疑是男籃球教練與一名女學生不雅照片，有網民聲稱兩人來自港島南區一間中學。教育局非常關注有關事件，校方亦已即時解僱有關教練。警方今日（23日）表示，於昨午留意到網上討論區有關帖文，已主動聯絡校方，並即時安排刪除相關帖文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」，由西區警區刑事調查隊第五隊跟進調查。警方與校方正積極跟進案件，暫未有人被捕。目前涉事討論區的多個有關帖文已被刪除。

教育局：即時解僱有關教練

教育局表示，非常關注有關事件，知悉後已即時聯絡學校了解；學校已啟動危機處理小組跟進，包括即時解僱有關教練，並為有需要學生及家長提供輔導和支援。局方要求學校嚴肅跟進事件和提交報告，並會繼續與學校保持聯絡，跟進及提供適切協助。

涉事男籃球教練所屬的體育會，昨在社交平台發表聲明，表示已立即暫停該男子的職務，其個人行為與該會無關，又澄清沒有安排任何職務於有關學校。

涉事男籃球教練所屬的體育會，昨在社交平台發表聲明，表示已立即暫停該男子的職務，其個人行為與該會無關，又澄清沒有安排任何職務於有關學校。

體育會暫停教練職務 

涉事男籃球教練所屬的體育會，昨在社交平台發表聲明，表示已立即暫停該男子的職務，其個人行為與該會無關，又澄清沒有安排任何職務於有關學校。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁三年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

另根據《防止兒童色情物品條例》（第579章）第3條，任何人發布兒童色情物品均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款200萬元及監禁8年。未經同意下發布私密影像　最高刑罰為監禁5年。

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《2021年刑事罪行（修訂）條例》生效後，窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述兩項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，均屬違法。新訂罪行的最高刑罰為監禁5年，法庭可命令被告或其他人移除、刪除或銷毀涉案的私密影像。

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