籃球教練郭sir與女學生不雅照瘋傳　警列未經同意下發布私密影像調查 暫未有人被捕

昨日(22日)網上有討論區流傳多張疑是男籃球教練與一名女學生不雅照片，有網民聲稱兩人來自港島南區一間中學。教育局非常關注有關事件，校方亦已即時解僱有關教練。警方今日（23日）表示，於昨午留意到網上討論區有關帖文，已主動聯絡校方，並即時安排刪除相關帖文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」，由西區警區刑事調查隊第五隊跟進調查。警方與校方正積極跟進案件，暫未有人被捕。目前涉事討論區的多個有關帖文已被刪除。

教育局：即時解僱有關教練

教育局表示，非常關注有關事件，知悉後已即時聯絡學校了解；學校已啟動危機處理小組跟進，包括即時解僱有關教練，並為有需要學生及家長提供輔導和支援。局方要求學校嚴肅跟進事件和提交報告，並會繼續與學校保持聯絡，跟進及提供適切協助。