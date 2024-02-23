籃球教練郭sir與女生不雅照瘋傳　救助兒童會籲停傳播免二次傷害　私隱署：傳閱私密影像或違法

香港救助兒童會總幹事司徒恩今日(23日)表示為事件深感憂慮，對針對兒童及青少年的剝削表示強烈譴責，事件可能對受害青少年的身心健康產生深遠影響，呼籲各界為受影響的學生、其家庭和其他受此事件影響的人提供全面的心理支援服務，以幫助他們應對事件帶來的精神及情緒困擾。 香港救助兒童會呼籲大眾不應傳播相關不雅照片，以免對受害者造成二次傷害，強調違反他人意願並涉及私密影像的行為被視為「影像性暴力」，包括以及未經同意下發布私密影像，或威脅如此行事，應尊重他人的身體界線和意願。當在網絡上分享或發送內容時，應慎思有可能的網絡風險，又警告傳播和分享不雅照片有可能觸犯法律。

昨日(22日)網上有討論區流傳多張籃球男教練與一名女學生不雅照片，校方已即時解僱有關教練。警方主動聯絡校方，並即時安排刪除相關帖文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」。警方與校方正積極跟進案件，暫未有人被捕。目前涉事討論區的多個有關帖文已被刪除。

傳播和分享有可能觸犯法律

在香港發布淫褻物品，無論是否知道該物品是淫褻物品，都有機會構成罪行。此外，《2021年刑事罪行（修訂）條例》亦指明，未經同意下發布或威脅發布私密影像，亦屬違法。

香港救助兒童會強調，任何人遇到影像性暴力都不應受指責，也不需要獨自承受。在需要的時候，請尋求專業機構的支援。救助兒童會對任何形式的兒童傷害採取零容忍態度，敦促社會各界人士制止線上線下針對兒童的暴力行為。

私隱署：傳閱私密影像或構成「未經同意下發布私密影像」罪行

私隱專員公署回覆傳媒查詢表示，不便就個案作進一步評論，但一般而言，《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）就個人資料的收集、持有、處理及使用作出規管。至於私密影像是否構成「個人資料」，需要視乎在個案中被披露的資料是否可供其他人識辨資料當事人的身分，若私密影像可供其他人識辨資料當事人的身分，可以構成《私隱條例》下的「個人資料」。公署提醒市民隨意或惡意在未經資料當事人的同意下披露或轉載其個人資料，可以構成「起底」罪行。另外，《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日刊憲生效，該條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像亦訂立特定罪行。市民在未有當事人的同意下傳閱私密影像亦有可能構成「未經同意下發布私密影像」罪行。