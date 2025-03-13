籌建港首間技術與創新支持中心 生產力局助企業了解知識產權

申請知識產權可保障各發明家和創作者的心血，惟申請專利過程複雜又需時。生產力促進局去年12月成功入選國家知識產權局及世界知識產權組織(WIPO)共同確認的技術與創新支持中心(TISC)籌建機構，預計今年底籌建完成。生產力局昨表示，香港TISC將向初創企業、中小企業和企業家，提供知識產權檢索、培訓及策略性支援等免費服務，並已於本年1月開始提供有限度的基本免費服務，成功協助二十多間機構。

TISC是WIPO發展議程框架下的重要項目，旨在協助技術創新主體，提升技術信息檢索能力，更快掌握行業動態和新技術信息，增強創新技術。特區政府於去年4月向國家知識產權局，推薦生產力局在香港籌建第一家TISC機構。在去年12月成功入選及共同確認後，生產力局即開始籌建香港首家技術與創新支持中心(TISC)，擬向企業提供專利檢索與分析、專利諮詢及培育專利知識人才三大類型服務；另有知識產權業界交流、知識產權專題研討等知識產權交流活動，供企業參與和了解知識產權相關資訊。