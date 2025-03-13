籌建港首間技術與創新支持中心 生產力局助企業了解知識產權

申請知識產權可保障各發明家和創作者的心血，惟申請專利過程複雜又需時。生產力促進局去年12月成功入選國家知識產權局及世界知識產權組織(WIPO)共同確認的技術與創新支持中心(TISC)籌建機構，預計今年底籌建完成。生產力局昨表示，香港TISC將向初創企業、中小企業和企業家，提供知識產權檢索、培訓及策略性支援等免費服務，並已於本年1月開始提供有限度的基本免費服務，成功協助二十多間機構。
TISC是WIPO發展議程框架下的重要項目，旨在協助技術創新主體，提升技術信息檢索能力，更快掌握行業動態和新技術信息，增強創新技術。特區政府於去年4月向國家知識產權局，推薦生產力局在香港籌建第一家TISC機構。在去年12月成功入選及共同確認後，生產力局即開始籌建香港首家技術與創新支持中心(TISC)，擬向企業提供專利檢索與分析、專利諮詢及培育專利知識人才三大類型服務；另有知識產權業界交流、知識產權專題研討等知識產權交流活動，供企業參與和了解知識產權相關資訊。
生產力局首席營運總監林芷君表示，以往初創企業、中小企業在申請專利過程，面對很多困難，其中專利知識不足是原因之一。在籌建香港TISC提供有限度的基本免費服務，當中有案例是香港教育科技公司就其開發、具人工智能應用的創新發明，向香港TISC了解如何通過知識產權保護評審；但「究竟係軟件、算法、人工智能，定個商標申請到保護，其實要幫佢(公司)睇返清楚」。另外，中小企業缺乏資金和專利知識人才，前者或須申請資助，後者更令有意申請企業無法有效地向評審機構展示其發明的獨特性，大大減低申請成功率。
林芷君續指，現時企業除可在知識產權署獲得專利知識外，坊間缺少相關支援服務，故香港TISC專注於專利檢索與分析、保護研發成果以及培育具備專利知識的人才。
正籌建場地及硬件
生產力局現正按照TISC籌建要求，從場地、硬件設施、數據庫資源、人力建設、制度建設等多方面積極開展籌建工作，預計於本年底前，在九龍塘生產力大樓內完成籌建一個600呎的服務中心。在此前，生產力局將開展香港TISC相關服務及宣傳推廣活動，以便香港科創界與中小企獲得更多TISC服務內容及知識產權相關資訊。