籲以學童精神健康為首要考慮 教局派不倒翁鍛煉「不倒」精神

新學年下周一開始，教育局副秘書長蘇婉儀呼籲學校在新一年，應繼續以學生精神健康為首要考慮，以培養學生正向思維為重點。當局又推出《4Rs精神健康約章》，承諾參與為學生締造健康幸福校園的學校，將獲送上「4Rs不倒翁」，以鼓勵學校積極推動《約章》的承諾，鍛煉學生「不倒」精神。
學童精神健康備受社會關注，蘇婉儀在教育局網上專欄撰文指，下學年起會持續推行一系列措施，與學校、教師及家長一起守護學生精神健康。當局會推出《4Rs精神健康約章》，以休息(Rest)、放鬆(Relaxation)、人際關係(Relationship)和抗逆力(Resilience)共4個促進精神健康重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。
《約章》校要加強學生幸福感
參與《約章》的學校，下學年起要落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，協助學生建立健康生活習慣和正面人際關係、提供更多放鬆減壓機會，加強他們的幸福感及抗逆力，從而提升學校整體健康文化。
教育局會向參與學校送上一個「4Rs不倒翁」，配合「唞一唞、鬆一鬆，擁抱4Rs不倒翁」的口號，鼓勵學校積極推展《約章》的行動承諾，鍛煉學生「不倒」精神，更可讓學生在校園抱抱或拍拍「不倒翁」，營造輕鬆氣氛。局方呼籲，學校應繼續以學生精神健康為首要考慮、培養學生正向思維為重點，建構健康幸福的校園。
當局已更新「新學年・好精神」專頁，以「4Rs」為主題，為學校及家長提供具體建議，又整合不同社區及教育局資源，包括協助學生保持身心健康的「4Rs自我照顧路線圖」和「4Rs藝術活動建議」，以及為家長製作的「4Rs開學家長錦囊」，建議多留意子女開學前後情緒，且不要讓他們覺得犯錯可怕、不應讚美或批評子女天賦，應由培養成長型思維開始，協助子女逐漸建立抗逆力。