籲以學童精神健康為首要考慮 教局派不倒翁鍛煉「不倒」精神

新學年下周一開始，教育局副秘書長蘇婉儀呼籲學校在新一年，應繼續以學生精神健康為首要考慮，以培養學生正向思維為重點。當局又推出《4Rs精神健康約章》，承諾參與為學生締造健康幸福校園的學校，將獲送上「4Rs不倒翁」，以鼓勵學校積極推動《約章》的承諾，鍛煉學生「不倒」精神。

學童精神健康備受社會關注，蘇婉儀在教育局網上專欄撰文指，下學年起會持續推行一系列措施，與學校、教師及家長一起守護學生精神健康。當局會推出《4Rs精神健康約章》，以休息(Rest)、放鬆(Relaxation)、人際關係(Relationship)和抗逆力(Resilience)共4個促進精神健康重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。