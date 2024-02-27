籲商界轉型免競爭力遭鄰國削 夏寶龍晤金融界外國商會

港澳辦主任夏寶龍昨繼續在政府總部會見各界，早上先約見金融界了解本港金融發展和市場狀況等，下午則向香港和外國商會了解經濟發展情況。特首李家超形容，這反映中央對香港社會的一貫關心和支持，又指調研組很重視香港作為國際城市的地位，他表示香港會繼續發揮有關優勢和把握好「一國兩制」等獨特優勢。
在訪港第五日行程，夏寶龍繼續會見不同界別代表，他早上先與金融界、金融監管機構等代表會面。財經事務及庫務局長許正宇會後形容會面具代表性，引述夏寶龍表達重視香港作為國家的國際金融中心，希望多聽業界對未來發展的意見，以及鼓勵業界多在不同層面說好香港故事。香港證券學會會長李細燕亦指，會面氣氛很好，雙方有討論業界正面對的情況。
夏寶龍下午在政總與約40名香港和外國商會成員舉行座談會，李家超會後表示，夏寶龍率領的調研組來港目的之一，其中一個重點是了解本港經濟發展的最新情況，這代表中央對香港一貫的關心和支持，又表示中央重視本港作為國際城市的地位，對香港前景充滿信心。他指，本港會繼續發揮國際城市的優勢，把握好「一國兩制」下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。
馬國商會：期待與香港內地更多合作
出席座談會的香港總商會主席阮蘇少湄表示，雙方有交流香港的角色，包括應好好發揮超級聯繫人的角色、加倍擴展現有獨特優勢，同時商界要轉型否則競爭力會被鄰近城市削弱。馬來西亞商會主席顏溪俊就表示稱，期待與香港及內地有更多合作。
其後夏寶龍亦與愛國愛港社團代表會面，他晚上轉到港交所，與港府過去一年多引進香港的重點企業的代表交流。