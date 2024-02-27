籲商界轉型免競爭力遭鄰國削 夏寶龍晤金融界外國商會

港澳辦主任夏寶龍昨繼續在政府總部會見各界，早上先約見金融界了解本港金融發展和市場狀況等，下午則向香港和外國商會了解經濟發展情況。特首李家超形容，這反映中央對香港社會的一貫關心和支持，又指調研組很重視香港作為國際城市的地位，他表示香港會繼續發揮有關優勢和把握好「一國兩制」等獨特優勢。

在訪港第五日行程，夏寶龍繼續會見不同界別代表，他早上先與金融界、金融監管機構等代表會面。財經事務及庫務局長許正宇會後形容會面具代表性，引述夏寶龍表達重視香港作為國家的國際金融中心，希望多聽業界對未來發展的意見，以及鼓勵業界多在不同層面說好香港故事。香港證券學會會長李細燕亦指，會面氣氛很好，雙方有討論業界正面對的情況。